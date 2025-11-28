29 ноября в рамках 14 тура Лиги 1 «Монако» примет «ПСЖ» на своем поле. Противостояние команд с разной динамикой последних недель обещает стать важным с точки зрения борьбы за верхние позиции. Хозяева переживают спад, допуская частые провалы в обороне, тогда как гости продолжают уверенно набирать очки и демонстрируют стабильную игру впереди, регулярно вскрывая оборону соперников за счет скорости и глубины состава.

«Монако»

Команда потерпела три поражения подряд в чемпионате и при этом пропустила 11 мячей за последние пять встреч, что говорит о серьезных проблемах в защитной линии. Несмотря на участие в еврокубках и наличие результативного Балогуна, «Монако» с трудом контролирует темп матчей и часто позволяет сопернику навязывать свою игру. При этом команда продолжает регулярно забивать, но ее атакующий потенциал не компенсирует нестабильность при позиционной обороне и игре без мяча.

«ПСЖ»

Лидер чемпионата находится в уверенной форме и подходит к матчу с серией побед. Парижане стабильно забивают и сохраняют высокий уровень реализации, а их атакующая линия действует вариативно и агрессивно. Несмотря на периодические пропущенные мячи, «ПСЖ» контролирует ход встреч и умеет наращивать давление по ходу матча, что особенно эффективно против соперников с проседающей организацией игры.

Факты о командах

«Монако»

Три поражения подряд

В среднем: 1.00 забито, 2.20 пропущено

Пропускает в 4 последних матчах

Забивает в 4 играх подряд

«ПСЖ»

Победы в 3 последних матчах

В среднем: 2.60 забито, 1.40 пропущено

Забивает в 12 играх подряд

Уверенно играет в очных встречах

Прогноз на матч «Монако» – «ПСЖ»

Форма команд на текущий момент заметно отличается. «Монако» испытывает трудности с удержанием игрового баланса и слишком часто позволяет соперникам создавать опасные моменты у своих ворот. «ПСЖ», напротив, демонстрирует стабильность и уверенность, а также традиционно успешно играет против этого соперника. С учетом результативности гостей и уязвимости обороны хозяев логично ожидать интенсивной игры с преимуществом парижан и достаточным количеством голов.

Прогноз: победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.72