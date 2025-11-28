Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Монако» – «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч 29 ноября 2025 с коэффициентом 1.72

28 ноября 2025 11:54
Монако - ПСЖ
29 нояб. 2025, суббота 19:00 | Франция. Лига 1, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5
Сделать ставку

29 ноября в рамках 14 тура Лиги 1 «Монако» примет «ПСЖ» на своем поле. Противостояние команд с разной динамикой последних недель обещает стать важным с точки зрения борьбы за верхние позиции. Хозяева переживают спад, допуская частые провалы в обороне, тогда как гости продолжают уверенно набирать очки и демонстрируют стабильную игру впереди, регулярно вскрывая оборону соперников за счет скорости и глубины состава.

«Монако»

Команда потерпела три поражения подряд в чемпионате и при этом пропустила 11 мячей за последние пять встреч, что говорит о серьезных проблемах в защитной линии. Несмотря на участие в еврокубках и наличие результативного Балогуна, «Монако» с трудом контролирует темп матчей и часто позволяет сопернику навязывать свою игру. При этом команда продолжает регулярно забивать, но ее атакующий потенциал не компенсирует нестабильность при позиционной обороне и игре без мяча.

«ПСЖ»

Лидер чемпионата находится в уверенной форме и подходит к матчу с серией побед. Парижане стабильно забивают и сохраняют высокий уровень реализации, а их атакующая линия действует вариативно и агрессивно. Несмотря на периодические пропущенные мячи, «ПСЖ» контролирует ход встреч и умеет наращивать давление по ходу матча, что особенно эффективно против соперников с проседающей организацией игры.

Факты о командах

«Монако»

  • Три поражения подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 2.20 пропущено
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 играх подряд

«ПСЖ»

  • Победы в 3 последних матчах
  • В среднем: 2.60 забито, 1.40 пропущено
  • Забивает в 12 играх подряд
  • Уверенно играет в очных встречах

Личные встречи
21% (9)
29% (12)
50% (21)
44
Забитых мячей
81
1.05
В среднем за матч
1.93
3:1
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч:  7:1
Самая крупная ничья:  3:3
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
4 : 1
07.02.2025
Монако
Суперкубок Франции, Финал
ПСЖ
1 : 0
05.01.2025
Монако
Франция. Лига 1, 16 тур
Монако
2 : 4
18.12.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
0 : 0
01.03.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
5 : 2
24.11.2023
Монако
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
3 : 1
11.02.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
1 : 1
28.08.2022
Монако
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
3 : 0
20.03.2022
ПСЖ
Франция. Лига 1, 18 тур
ПСЖ
2 : 0
12.12.2021
Монако
Франция. Кубок, Финал
Монако
0 : 2
19.05.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
0 : 2
21.02.2021
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
3 : 2
20.11.2020
ПСЖ
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1 : 4
15.01.2020
ПСЖ
Франция. Лига 1, 20 тур
ПСЖ
3 : 3
12.01.2020
Монако
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
3 : 1
21.04.2019
Монако
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0 : 4
11.11.2018
ПСЖ
Суперкубок Франции,
ПСЖ
4 : 0
04.08.2018
Монако
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
7 : 1
15.04.2018
Монако
Франция. Кубок лиги, Финал
ПСЖ
3 : 0
31.03.2018
Монако
Франция. Лига 1, 14 тур
Монако
1 : 2
26.11.2017
ПСЖ
Суперкубок Франции,
Монако
1 : 2
29.07.2017
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/2 финала
ПСЖ
5 : 0
26.04.2017
Монако
Франция. Кубок лиги, Финал
Монако
1 : 4
01.04.2017
ПСЖ
Франция. Лига 1, 22 тур
ПСЖ
1 : 1
29.01.2017
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
3 : 1
28.08.2016
ПСЖ
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
0 : 2
20.03.2016
Монако
Франция. Лига 1, 4 тур
Монако
0 : 3
30.08.2015
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/4 финала
ПСЖ
2 : 0
04.03.2015
Монако
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
0 : 0
01.03.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
ПСЖ
1 : 1
05.10.2014
Монако
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
1 : 1
09.02.2014
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
1 : 1
22.09.2013
Монако
Франция. Лига 1, 34 тур
Монако
1 : 1
07.05.2011
ПСЖ
Франция. Лига 1, 18 тур
ПСЖ
2 : 2
18.12.2010
Монако
Франция. Кубок, Финал
Монако
0 : 1
01.05.2010
ПСЖ
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
0 : 1
20.01.2010
Монако
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
2 : 0
13.09.2009
ПСЖ
Франция. Лига 1, 38 тур
ПСЖ
0 : 0
30.05.2009
Монако
Кубок Французской Лиги, 1/16 финала
Монако
0 : 1
24.09.2008
ПСЖ
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
1 : 0
09.08.2008
ПСЖ
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
1 : 1
23.02.2008
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 2
16.09.2007
ПСЖ
Показать все

Прогноз на матч «Монако» – «ПСЖ»

Форма команд на текущий момент заметно отличается. «Монако» испытывает трудности с удержанием игрового баланса и слишком часто позволяет соперникам создавать опасные моменты у своих ворот. «ПСЖ», напротив, демонстрирует стабильность и уверенность, а также традиционно успешно играет против этого соперника. С учетом результативности гостей и уязвимости обороны хозяев логично ожидать интенсивной игры с преимуществом парижан и достаточным количеством голов.

Прогноз: победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.72

1.72
Победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 ПСЖ Монако
Другие прогнозы
28.11.2025
22:45
1.63
Италия. Серия А, 13 тур
Комо - Сассуоло
Победа «Комо»
28.11.2025
22:45
1.87
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц - Ренн
Победа «Ренна»
29.11.2025
14:00
1.80
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон - Пари НН
Победа «Акрона»
29.11.2025
14:00
1.82
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Чайка - Уфа
Двойной шанс «Уфа» не проиграет и тотал меньше 2.5
29.11.2025
17:00
2.30
Италия. Серия А, 13 тур
Парма - Удинезе
Тотал больше 2.5
29.11.2025
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм - Аугсбург
Победа «Хоффенхайма»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 