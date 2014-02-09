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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - ПСЖ
Монако - ПСЖ: обзор матча 09 февраля 2014
Монако
09.02.2014, воскресенье, 23:59
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
74'
Т. Силва (АГ)
8'
Х. Пасторе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - ПСЖ
Замена
Я. Карраско
️️️️
Х. Родригес
85'
81'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Л. Моура
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Силва
74'
65'
Замена
Ж. Менез
️️️️
Х. Пасторе
65'
Замена
Й. Кабай
️️️️
М. Верратти
Замена
Д. Бербатов
️️️️
В. Жермен
64'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Л. Окампос
46'
40'
Желтая карточка
М. Верратти
Желтая карточка
Х. Родригес
39'
Желтая карточка
Р. Карвалью
36'
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Пасторе
Пас отдал
Алекс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
22
Эрик Абидаль
(К)
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
28
Жереми Тулалан
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Монако
21
Мунир Оббади
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Набиль Дирар
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Субашич
3
Курзава
22
Абидаль
6
Карвалью
6
Фабиньо
28
Тулалан
8
Моутинью
7
Окампос
23
Родригес
97
Ривьер
98
Жермен
4-1-2-2-1
46
Сиригу
9
ван дер Вил
33
Алекс
3
Силва
17
Максвелл
8
Мотта
6
Верратти
8
Матюиди
7
Моура
15
Пасторе
11
Ибрагимович
7
Окампос
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
7
Окампос
23
Родригес
10
Карраско
10
Карраско
23
Родригес
98
Жермен
10
Бербатов
10
Бербатов
98
Жермен
6
Верратти
29
Кабай
29
Кабай
6
Верратти
7
Моура
22
Лавесси
22
Лавесси
7
Моура
15
Пасторе
7
Менез
7
Менез
15
Пасторе
Остались в запасе
Монако
ПСЖ
21
Мунир Оббади
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
21
Мунир Оббади
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Монако - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Луи II
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