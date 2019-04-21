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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монако
ПСЖ - Монако: обзор матча 21 апреля 2019
ПСЖ
21.04.2019, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
3 : 1
Завершен
Монако
15'
К. Мбаппе
38'
К. Мбаппе
55'
К. Мбаппе
80'
А. Головин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Монако
80'
ГОЛ! 3:1!
А. Головин
Пас отдал
К. Винисиус
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Верратти
76'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Л. Паредес
73'
66'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
Жемерсон
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Д. Алвес
55'
46'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Фалькао
Замена
Неймар
️️️️
Л. Курзава
46'
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Д. Алвес
38'
30'
Желтая карточка
К. Глик
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
М. Диаби
15'
13'
Замена
Д. Бенальо
️️️️
Д. Субашич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
3-3-1-1-1
23
Ареоля
5
Маркиньос
6
Керер
3
Кимпембе
3
Курзава
5
Паредес
10
Алвес
6
Верратти
19
Диаби
10
Мбаппе
3-2-1-3-1
1
Субашич
5
Бадьяшиль
15
Глик
21
Жемерсон
39
Хенрикс
97
Балло-Туре
15
Силва
9
Лопеш
10
Головин
10
Мартинш
9
Фалькао
6
Верратти
7
Дракслер
7
Дракслер
6
Верратти
3
Курзава
10
Неймар
10
Неймар
3
Курзава
5
Паредес
10
Кавани
10
Кавани
5
Паредес
1
Субашич
16
Бенальо
16
Бенальо
1
Субашич
21
Жемерсон
14
Аолу
14
Аолу
21
Жемерсон
9
Фалькао
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Фалькао
Остались в запасе
ПСЖ
Монако
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
96
Кевин Н'Дорам
ОП
24
Андреа Раджи
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
24
Андреа Раджи
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча ПСЖ - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
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