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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Монако - ПСЖ
Монако - ПСЖ: обзор матча 01 апреля 2017
Монако
01.04.2017, суббота, 22:00
Франция. Кубок лиги, Финал
1 : 4
Завершен
ПСЖ
27'
Т. Лемар
4'
Ю. Дракслер
44'
А. Ди Мария
54'
Э. Кавани
90'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Монако - ПСЖ
Замена
А. Туре
️️️️
Д. Сидибе
90'
+3
90'
ГОЛ! 1:4!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Ди Мария
87'
Замена
Л. Моура
️️️️
Т. Мотта
81'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
М. Верратти
Замена
И. Кардона
️️️️
Т. Лемар
77'
66'
Желтая карточка
К. Трапп
Желтая карточка
Б. Менди
62'
Замена
Н. Дирар
️️️️
В. Жермен
62'
56'
Желтая карточка
Л. Курзава
55'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Ю. Дракслер
54'
ГОЛ! 1:3!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Верратти
44'
ГОЛ! 1:2!
А. Ди Мария
Пас отдал
Ю. Дракслер
ГОЛ! 1:1!
Т. Лемар
Пас отдал
Д. Сидибе
27'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Дракслер
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
11
Ирвин Кардона
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Лукас Моура
ПВ
4-1-1-2-2
1
Субашич
23
Менди
15
Глик
21
Жемерсон
19
Сидибе
8
Бакайоко
8
Моутинью
20
Силва
18
Лемар
10
Мбаппе
98
Жермен
4-3-2-1
1
Трапп
92
Орье
3
Кимпембе
3
Силва
3
Курзава
12
Рабьо
6
Верратти
8
Мотта
11
Ди Мария
7
Дракслер
10
Кавани
19
Сидибе
6
Туре
6
Туре
19
Сидибе
98
Жермен
8
Дирар
8
Дирар
98
Жермен
18
Лемар
11
Кардона
11
Кардона
18
Лемар
6
Верратти
8
Матюиди
8
Матюиди
6
Верратти
7
Дракслер
15
Пасторе
15
Пасторе
7
Дракслер
8
Мотта
7
Моура
7
Моура
8
Мотта
Остались в запасе
Монако
ПСЖ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Монако - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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