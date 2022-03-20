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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - ПСЖ
Монако - ПСЖ: обзор матча 20 марта 2022
Монако
20.03.2022, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 29 тур
3 : 0
Завершен
ПСЖ
25'
В. Бен-Йеддер
68'
К. Фолланд
84'
В. Бен-Йеддер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - ПСЖ
Замена
Г. Марипан
️️️️
Ж. Лукас
85'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
85'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Бен-Йеддер
84'
82'
Желтая карточка
П. Кимпембе
77'
Замена
А. Диалло
️️️️
Н. Мендеш
77'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Неймар
Желтая карточка
О. Чуамени
74'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
69'
69'
Замена
И. Гуйе
️️️️
Л. Паредес
69'
Замена
М. Икарди
️️️️
Д. Вейналдум
ГОЛ! 2:0!
К. Фолланд
Пас отдал
Р. Агилар
68'
Желтая карточка
К. Фолланд
65'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Ж. Мартинш
63'
53'
Желтая карточка
Неймар
52'
Желтая карточка
К. Мбаппе
Желтая карточка
Ж. Мартинш
30'
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Ю. Фофана
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Монако
1
Вито Манноне
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Хави Симонс
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нюбель
12
Энрике
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
2
Агилар
14
Чуамени
24
Фофана
6
Лукас
10
Головин
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
4-2-2-1-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
3
Кимпембе
25
Мендеш
2
Перейра
5
Паредес
6
Верратти
23
Вейналдум
10
Неймар
10
Мбаппе
6
Лукас
3
Марипан
3
Марипан
6
Лукас
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
10
Мартинш
31
Фолланд
31
Фолланд
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
10
Неймар
7
Дракслер
7
Дракслер
10
Неймар
25
Мендеш
22
Диалло
22
Диалло
25
Мендеш
5
Паредес
5
Гуйе
5
Гуйе
5
Паредес
23
Вейналдум
9
Икарди
9
Икарди
23
Вейналдум
Остались в запасе
Монако
ПСЖ
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
7
Хави Симонс
ПВ
30
Александре Летеллье
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
30
Александре Летеллье
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Монако - ПСЖ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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