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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монако
ПСЖ - Монако: обзор матча 12 января 2020
ПСЖ
12.01.2020, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
3 : 3
Завершен
Монако
3'
Неймар
24'
Ф. Балло-Туре (АГ)
42'
Неймар (П)
7'
Ж. Мартинш
13'
В. Бен-Йеддер
70'
И. Слимани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Монако
88'
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
Замена
Э. Кавани
️️️️
М. Икарди
86'
85'
Замена
А. Силва
️️️️
В. Бен-Йеддер
84'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
82'
Замена
Р. Агилар
️️️️
Ж. Мартинш
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Верратти
80'
Замена
Л. Паредес
️️️️
А. Ди Мария
80'
70'
ГОЛ! 3:3!
И. Слимани
65'
Замена
И. Слимани
️️️️
С. Фабрегас
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Неймар
42'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Ф. Балло-Туре
24'
13'
ГОЛ! 1:2!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Б. Кейта
10'
Желтая карточка
Б. Кейта
7'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Мартинш
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
М. Верратти
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Навас
24
Бернат
5
Маркиньос
3
Силва
12
Менье
5
Гуйе
6
Верратти
10
Неймар
11
Ди Мария
9
Икарди
10
Мбаппе
4-1-1-2-2
23
Леком
39
Хенрикс
15
Глик
3
Марипан
97
Балло-Туре
8
Бакайоко
4
Фабрегас
10
Мартинш
10
Головин
17
Кейта
10
Бен-Йеддер
11
Ди Мария
5
Паредес
5
Паредес
11
Ди Мария
6
Верратти
7
Сарабия
7
Сарабия
6
Верратти
9
Икарди
10
Кавани
10
Кавани
9
Икарди
10
Мартинш
2
Агилар
2
Агилар
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
15
Силва
15
Силва
10
Бен-Йеддер
4
Фабрегас
19
Слимани
19
Слимани
4
Фабрегас
Остались в запасе
ПСЖ
Монако
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
23
Жил Диаш
ЛВ
30
Сейду Си
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
30
Сейду Си
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча ПСЖ - Монако
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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