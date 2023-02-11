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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - ПСЖ
Монако - ПСЖ: обзор матча 11 февраля 2023
Монако
11.02.2023, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 23 тур
3 : 1
Завершен
ПСЖ
4'
А. Головин
18'
В. Бен-Йеддер
45+2'
В. Бен-Йеддер
39'
В. Заир-Эмери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - ПСЖ
Замена
Э. Матацо
️️️️
М. Камара
90'
+3
80'
Замена
И. Хаусни
️️️️
У. Экитике
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
80'
80'
Замена
П. Кимпембе
️️️️
Витинья
Замена
Т. Минамино
️️️️
Э. Бен-Сегир
72'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
В. Бен-Йеддер
72'
71'
Желтая карточка
А. Хакими
66'
Замена
А. Хакими
️️️️
Т. Пембеле
59'
Замена
И. Гарби
️️️️
Д. Перейра
46'
Замена
С. Рамос
️️️️
Э. Битшиабу
ГОЛ! 3:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Э. Бен-Сегир
45'
+2
39'
ГОЛ! 2:1!
В. Заир-Эмери
Пас отдал
Х. Бернат
ГОЛ! 2:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
К. Дьятта
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Головин
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нюбель
12
Энрике
5
Дисаси
3
Марипан
2
Агилар
4
Камара
24
Фофана
10
Головин
29
Бен-Сегир
15
Дьятта
10
Бен-Йеддер
4-2-2-2
1
Доннарумма
3
Битшиабу
12
Пембеле
5
Маркиньос
24
Бернат
2
Перейра
33
Заир-Эмери
17
Витинья
18
Солер
22
Экитике
10
Неймар
4
Камара
8
Матацо
8
Матацо
4
Камара
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
29
Бен-Сегир
18
Минамино
18
Минамино
29
Бен-Сегир
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
3
Битшиабу
93
Рамос
93
Рамос
3
Битшиабу
17
Витинья
3
Кимпембе
3
Кимпембе
17
Витинья
12
Пембеле
2
Хакими
2
Хакими
12
Пембеле
2
Перейра
17
Гарби
17
Гарби
2
Перейра
22
Экитике
9
Хаусни
9
Хаусни
22
Экитике
Остались в запасе
Монако
ПСЖ
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Монако - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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