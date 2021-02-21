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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монако
ПСЖ - Монако: обзор матча 21 февраля 2021
ПСЖ
21.02.2021, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 2
Завершен
Монако
6'
С. Диоп
51'
Г. Марипан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Монако
Желтая карточка
К. Мбаппе
90'
+2
90'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
К. Фолланд
80'
Замена
А. Головин
️️️️
С. Диоп
80'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Р. Агилар
Замена
Д. Перейра
️️️️
Л. Паредес
73'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Икарди
73'
71'
Замена
С. Йоветич
️️️️
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
Л. Паредес
57'
Замена
М. Верратти
️️️️
А. Эррера
55'
Замена
Рафинья
️️️️
И. Гуйе
55'
51'
ГОЛ! 0:2!
Г. Марипан
Желтая карточка
П. Кимпембе
50'
Желтая карточка
И. Гуйе
45'
15'
Желтая карточка
О. Чуамени
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Диоп
Пас отдал
Р. Агилар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
12
Рафинья
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-2-1-3
1
Навас
3
Курзава
5
Маркиньос
3
Кимпембе
24
Флоренци
5
Паредес
5
Гуйе
21
Эррера
10
Мбаппе
9
Кен
9
Икарди
3-3-1-1-2
23
Леком
21
Дисаси
3
Марипан
5
Бадьяшиль
2
Агилар
14
Чуамени
12
Энрике
24
Фофана
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
9
Икарди
7
Дракслер
7
Дракслер
9
Икарди
5
Паредес
2
Перейра
2
Перейра
5
Паредес
21
Эррера
6
Верратти
6
Верратти
21
Эррера
5
Гуйе
12
Рафинья
12
Рафинья
5
Гуйе
31
Фолланд
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
31
Фолланд
2
Агилар
19
Сидибе
19
Сидибе
2
Агилар
10
Диоп
10
Головин
10
Головин
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
ПСЖ
Монако
5
Митчел Баккер
ЛЗ
7
Хави Симонс
ПВ
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
5
Крислен Матсима
ЦЗ
15
Крепин Дьятта
ПВ
8
Элиот Матацо
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
5
Митчел Баккер
ЛЗ
7
Хави Симонс
ПВ
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
Остались в запасе
5
Крислен Матсима
ЦЗ
15
Крепин Дьятта
ПВ
8
Элиот Матацо
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча ПСЖ - Монако
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
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