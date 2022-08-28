Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монако
ПСЖ - Монако: обзор матча 28 августа 2022
ПСЖ
28.08.2022, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 1
Завершен
Монако
70'
Неймар (П)
20'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Монако
90'
+6
Желтая карточка
К. Энрике
Желтая карточка
А. Хакими
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Маркиньос
87'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Л. Месси
87'
Желтая карточка
М. Верратти
86'
Желтая карточка
П. Кимпембе
77'
74'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
М. Камара
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Неймар
70'
64'
Замена
Т. Минамино
️️️️
М. Аклиуш
64'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
А. Головин
Замена
Д. Перейра
️️️️
Р. Саншеш
64'
55'
Желтая карточка
М. Камара
40'
Желтая карточка
М. Аклиуш
25'
Замена
М. Аклиуш
️️️️
К. Фолланд
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Фолланд
Пас отдал
А. Головин
Желтая карточка
Неймар
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Доннарумма
93
Рамос
5
Маркиньос
3
Кимпембе
25
Мендеш
2
Хакими
8
Саншеш
6
Верратти
10
Неймар
10
Месси
10
Мбаппе
3-3-1-1-2
1
Нюбель
5
Дисаси
3
Марипан
5
Бадьяшиль
2
Агилар
4
Камара
12
Энрике
24
Фофана
10
Головин
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
5
Маркиньос
20
Мукиэле
20
Мукиэле
5
Маркиньос
8
Саншеш
2
Перейра
2
Перейра
8
Саншеш
10
Месси
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Месси
4
Камара
6
Лукас
6
Лукас
4
Камара
31
Фолланд
11
Аклиуш
11
Аклиуш
31
Фолланд
Аклиуш
18
Минамино
18
Минамино
Аклиуш
10
Головин
7
Эмболо
7
Эмболо
10
Головин
Остались в запасе
ПСЖ
Монако
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча ПСЖ - Монако
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
Все
ПСЖ
Монако
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
1
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Барко прокомментировал свой трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 19:16
3
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
1
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Барко прокомментировал свой трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 19:16
3
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+