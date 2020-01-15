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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - ПСЖ
Монако - ПСЖ: обзор матча 15 января 2020
Монако
15.01.2020, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 4
Завершен
ПСЖ
87'
Т. Бакайоко
24'
К. Мбаппе
45+2'
Неймар (П)
72'
П. Сарабия
90+1'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - ПСЖ
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
ГОЛ! 1:3!
Т. Бакайоко
Пас отдал
А. Силва
87'
86'
Желтая карточка
Л. Курзава
Желтая карточка
Т. Бакайоко
81'
72'
ГОЛ! 0:3!
П. Сарабия
Пас отдал
М. Верратти
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Неймар
Желтая карточка
К. Глик
45'
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
4-1-1-2-2
23
Леком
97
Балло-Туре
15
Глик
3
Марипан
39
Хенрикс
8
Бакайоко
4
Фабрегас
10
Головин
10
Мартинш
17
Кейта
10
Бен-Йеддер
3-3-2-2
1
Навас
23
Ньянзу
3
Кимпембе
3
Силва
2
Дагба
5
Гуйе
3
Курзава
11
Ди Мария
10
Неймар
9
Икарди
10
Мбаппе
Остались в запасе
Монако
ПСЖ
23
Жил Диаш
ЛВ
2
Рубен Агилар
ПЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
2
Рубен Агилар
ПЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Монако - ПСЖ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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