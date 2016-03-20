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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монако
ПСЖ - Монако: обзор матча 20 марта 2016
ПСЖ
20.03.2016, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 31 тур
0 : 2
Завершен
Монако
65'
В. Лав
68'
Фабиньо (П)
69'
Фабиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Монако
87'
Замена
Л. Траоре
️️️️
В. Лав
81'
Замена
Э. Кошта
️️️️
К. Мбаппе
Замена
Ж. Огустен
️️️️
А. Ди Мария
81'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Т. Мотта
80'
69'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Фабиньо
68'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Фабиньо
Желтая карточка
Д. Луис
67'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
А. Рабьо
66'
65'
ГОЛ! 0:1!
В. Лав
Пас отдал
Т. Лемар
33'
Желтая карточка
Жемерсон
32'
Желтая карточка
Жемерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
18
Тома Лемар
АП
19
Вагнер Лав
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Фарес Бахлули
АП
90
Ласина Траоре
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
17
Максвелл
3
Силва
4
Луис
5
Маркиньос
8
Мотта
14
Рабьо
7
Моура
11
Ди Мария
10
Кавани
11
Ибрагимович
4-2-1-1-2
1
Субашич
21
Жемерсон
24
Раджи
6
Карвалью
12
Эчиеджиле
8
Бакайоко
6
Фабиньо
28
Тулалан
18
Лемар
10
Мбаппе
19
Вагнер Лав
8
Мотта
21
Стамбули
21
Стамбули
8
Мотта
14
Рабьо
8
Матюиди
8
Матюиди
14
Рабьо
11
Ди Мария
97
Огустен
97
Огустен
11
Ди Мария
19
Вагнер Лав
90
Траоре
90
Траоре
19
Вагнер Лав
10
Мбаппе
11
Кошта
11
Кошта
10
Мбаппе
Остались в запасе
ПСЖ
Монако
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Блан
10
Фарес Бахлули
АП
1
Пауль Нарди
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Остались в запасе
10
Фарес Бахлули
АП
1
Пауль Нарди
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча ПСЖ - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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