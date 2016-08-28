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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - ПСЖ
Монако - ПСЖ: обзор матча 28 августа 2016
Монако
28.08.2016, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 3 тур
3 : 1
Завершен
ПСЖ
13'
Ж. Моутинью
45+2'
Фабиньо (П)
80'
С. Орье (АГ)
63'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - ПСЖ
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Б. Силва
90'
+1
81'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. Моура
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
С. Орье
80'
Замена
Н. Дирар
️️️️
В. Жермен
78'
70'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
М. Верратти
63'
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
Пас отдал
С. Орье
62'
Замена
Т. Менье
️️️️
Д. Луис
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Фабиньо
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Д. Луис
27'
Желтая карточка
Э. Кавани
Желтая карточка
Т. Бакайоко
24'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Моутинью
Пас отдал
Д. Сидибе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Адама Траоре
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Субашич
21
Жемерсон
24
Раджи
15
Глик
23
Менди
6
Фабиньо
8
Бакайоко
19
Сидибе
8
Моутинью
20
Силва
98
Жермен
4-3-2-1
1
Трапп
92
Орье
3
Кимпембе
4
Луис
3
Курзава
12
Рабьо
6
Верратти
8
Мотта
11
Ди Мария
7
Моура
10
Кавани
20
Силва
21
Бочилия
21
Бочилия
20
Силва
98
Жермен
8
Дирар
8
Дирар
98
Жермен
4
Луис
12
Менье
12
Менье
4
Луис
6
Верратти
8
Матюиди
8
Матюиди
6
Верратти
7
Моура
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
7
Моура
Остались в запасе
Монако
ПСЖ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Адама Траоре
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
23
Альфонсе Ареоля
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Адама Траоре
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Монако - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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