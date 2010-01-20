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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монако
ПСЖ - Монако: обзор матча 20 января 2010
ПСЖ
20.01.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 1
Завершен
Монако
68'
А. Эдель (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Монако
Желтая карточка
С. Пюйгренье
Желтая карточка
А. Алонсо
Желтая карточка
М. Эрдинг
Замена
Т. Мангани
️️️️
Э. Коста
Замена
М. Маазу
️️️️
А. Алонсо
Замена
С. Траоре
️️️️
К. Макелеле
Желтая карточка
В. Муратори
Замена
И. Лоло
️️️️
Л. Аруна
Желтая карточка
К. Шантом
Замена
Г. Оаро
️️️️
Л. Жюли
Замена
️️️️
Г. Н'Гойи
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Эдель
Желтая карточка
С. Монгонгю
18'
Желтая карточка
П. Чу-Юн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Нене
ЛП
6
Эдуардо Коста
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
ПСЖ
16
Вилли Гронден
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
18
Фредерик Бюло
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
4-4-2
30
Эдель
12
Сахо
6
Камара
22
Арман
13
Жалле
23
Н'Гойи
0
Макелеле
8
Шантом
0
Жюли
88
Луйиндула
9
Эрдинг
4-5-1
16
Руффье
27
Монгонгю
20
Модесто
28
Пюйгренье
26
Муратори
8
Алонсо
6
Эдуардо Коста
15
Перес
25
Аруна
12
Нене
30
Пак Чу-Юн
0
Макелеле
13
Траоре
13
Траоре
0
Макелеле
0
Жюли
99
Оаро
99
Оаро
0
Жюли
25
Аруна
5
Лоло
5
Лоло
25
Аруна
6
Эдуардо Коста
6
Мангани
6
Мангани
6
Эдуардо Коста
8
Алонсо
22
Маазу
22
Маазу
8
Алонсо
Остались в запасе
ПСЖ
Монако
16
Вилли Гронден
ВР
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
18
Фредерик Бюло
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
18
Фредерик Бюло
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча ПСЖ - Монако
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Парк де Пренс
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