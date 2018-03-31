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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
ПСЖ - Монако
ПСЖ - Монако: обзор матча 31 марта 2018
ПСЖ
31.03.2018, суббота, 22:05
Франция. Кубок лиги, Финал
3 : 0
Завершен
Монако
7'
Э. Кавани (П)
21'
А. Ди Мария
85'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСЖ - Монако
ГОЛ! 3:0!
Э. Кавани
Пас отдал
К. Мбаппе
85'
75'
Желтая карточка
А. Раджи
66'
Желтая карточка
Р. Фалькао
31'
Желтая карточка
К. Глик
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
К. Мбаппе
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Кавани
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
Монако
30
Сейду Си
ВР
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
17
Бершиче
3
Кимпембе
3
Силва
10
Алвес
6
Верратти
12
Рабьо
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Кавани
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
1
Субашич
19
Сидибе
21
Жемерсон
15
Глик
24
Раджи
6
Фабиньо
18
Тилеманс
8
Моутинью
9
Лопеш
18
Лемар
9
Фалькао
Остались в запасе
ПСЖ
Монако
20
Джовани Ло Чельсо
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Луис Энрике
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
30
Сейду Си
ВР
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
30
Сейду Си
ВР
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча ПСЖ - Монако
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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