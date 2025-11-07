8 ноября на «Фолькспаркштадионе» состоится матч 10 тура Бундеслиги между «Гамбургом» и «Боруссией Дортмунд». Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и демонстрируют противоположные тенденции в последних матчах.

«Гамбург»

Команда переживает спад в чемпионате: три поражения подряд, включая болезненное 1:4 от «Кельна», обострили борьбу за выживание. При этом «Гамбург» регулярно забивает – 7 голов за последние 5 игр – но стабильно пропускает столько же, что указывает на уязвимость обороны. Победа в Кубке над «Хайденхаймом» может стать моральным стимулом, однако текущая форма в Бундеслиге оставляет серьeзные вопросы.

«Боруссия Д»

Клуб из Дортмунда продолжает серию уверенных матчей в Германии – 4 победы в последних 5 турах. Несмотря на тяжeлое поражение от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, «Боруссия Д» стабильно забивает и демонстрирует конкурентоспособную игру. На фоне плотного календаря команда умело варьирует состав, но при этом почти в каждой игре находит возможность отличиться.

Факты о командах

«Гамбург»

8 очков после 9 туров, 13-е место

3 поражения подряд в чемпионате

В 5 последних матчах: 7 забитых и 7 пропущенных

В среднем: 1.40 забитого и 1.40 пропущенного за игру

«Боруссия Д»

20 очков после 9 туров, 3-е место

Победы в 4 из 5 последних матчей Бундеслиги

Забивает в 22 матчах подряд

В среднем: 1.60 забитого и 1.40 пропущенного за игру

Прогноз на матч

«Боруссия Д» сейчас выглядит заметно мощнее, чем «Гамбург». При этом у гостей не самая надeжная оборона, и хозяева могут зацепиться за гол. Однако вряд ли этого хватит для набора очков – атакующий потенциал дортмундцев существенно выше. Исходя из текущей формы и статистики, логичной выглядит ставка на результативную победу фаворита.

Рекомендованные ставки: