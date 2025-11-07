8 ноября на «Фолькспаркштадионе» состоится матч 10 тура Бундеслиги между «Гамбургом» и «Боруссией Дортмунд». Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и демонстрируют противоположные тенденции в последних матчах.
«Гамбург»
Команда переживает спад в чемпионате: три поражения подряд, включая болезненное 1:4 от «Кельна», обострили борьбу за выживание. При этом «Гамбург» регулярно забивает – 7 голов за последние 5 игр – но стабильно пропускает столько же, что указывает на уязвимость обороны. Победа в Кубке над «Хайденхаймом» может стать моральным стимулом, однако текущая форма в Бундеслиге оставляет серьeзные вопросы.
«Боруссия Д»
Клуб из Дортмунда продолжает серию уверенных матчей в Германии – 4 победы в последних 5 турах. Несмотря на тяжeлое поражение от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, «Боруссия Д» стабильно забивает и демонстрирует конкурентоспособную игру. На фоне плотного календаря команда умело варьирует состав, но при этом почти в каждой игре находит возможность отличиться.
Факты о командах
«Гамбург»
- 8 очков после 9 туров, 13-е место
- 3 поражения подряд в чемпионате
- В 5 последних матчах: 7 забитых и 7 пропущенных
- В среднем: 1.40 забитого и 1.40 пропущенного за игру
«Боруссия Д»
- 20 очков после 9 туров, 3-е место
- Победы в 4 из 5 последних матчей Бундеслиги
- Забивает в 22 матчах подряд
- В среднем: 1.60 забитого и 1.40 пропущенного за игру
Прогноз на матч
«Боруссия Д» сейчас выглядит заметно мощнее, чем «Гамбург». При этом у гостей не самая надeжная оборона, и хозяева могут зацепиться за гол. Однако вряд ли этого хватит для набора очков – атакующий потенциал дортмундцев существенно выше. Исходя из текущей формы и статистики, логичной выглядит ставка на результативную победу фаворита.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Боруссии Д» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.25
- Обе команды забьют – коэффициент 1.65