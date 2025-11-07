Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гамбург» – «Боруссия Д»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.65

07 ноября 2025 9:35
Гамбург - Боруссия Д
08 нояб. 2025, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Боруссии Д» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

8 ноября на «Фолькспаркштадионе» состоится матч 10 тура Бундеслиги между «Гамбургом» и «Боруссией Дортмунд». Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и демонстрируют противоположные тенденции в последних матчах.

«Гамбург»

Команда переживает спад в чемпионате: три поражения подряд, включая болезненное 1:4 от «Кельна», обострили борьбу за выживание. При этом «Гамбург» регулярно забивает – 7 голов за последние 5 игр – но стабильно пропускает столько же, что указывает на уязвимость обороны. Победа в Кубке над «Хайденхаймом» может стать моральным стимулом, однако текущая форма в Бундеслиге оставляет серьeзные вопросы.

«Боруссия Д»

Клуб из Дортмунда продолжает серию уверенных матчей в Германии – 4 победы в последних 5 турах. Несмотря на тяжeлое поражение от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, «Боруссия Д» стабильно забивает и демонстрирует конкурентоспособную игру. На фоне плотного календаря команда умело варьирует состав, но при этом почти в каждой игре находит возможность отличиться.

Факты о командах

«Гамбург»

  • 8 очков после 9 туров, 13-е место
  • 3 поражения подряд в чемпионате
  • В 5 последних матчах: 7 забитых и 7 пропущенных
  • В среднем: 1.40 забитого и 1.40 пропущенного за игру

«Боруссия Д»

  • 20 очков после 9 туров, 3-е место
  • Победы в 4 из 5 последних матчей Бундеслиги
  • Забивает в 22 матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забитого и 1.40 пропущенного за игру

Личные встречи
39% (9)
13% (3)
48% (11)
32
Забитых мячей
43
1.39
В среднем за матч
1.87
4:1
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 10 тур
Гамбург
1 : 1
08.11.2025
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия Д
2 : 0
10.02.2018
Гамбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гамбург
0 : 3
20.09.2017
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия Д
3 : 0
04.04.2017
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Гамбург
2 : 5
05.11.2016
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
3 : 0
17.04.2016
Гамбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гамбург
3 : 1
20.11.2015
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 24 тур
Гамбург
0 : 0
07.03.2015
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
0 : 1
04.10.2014
Гамбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Гамбург
3 : 0
22.02.2014
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
6 : 2
14.09.2013
Гамбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
1 : 4
09.02.2013
Гамбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
3 : 2
22.09.2012
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 18 тур
Гамбург
1 : 5
22.01.2012
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
3 : 1
05.08.2011
Гамбург
Германия. Бундеслига, 29 тур
Гамбург
1 : 1
09.04.2011
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия Д
2 : 0
12.11.2010
Гамбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
1 : 0
23.01.2010
Гамбург
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гамбург
4 : 1
15.08.2009
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия Д
2 : 0
25.04.2009
Гамбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Гамбург
2 : 1
08.11.2008
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 24 тур
Гамбург
1 : 0
15.03.2008
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
0 : 3
25.09.2007
Гамбург
Показать все

Прогноз на матч

«Боруссия Д» сейчас выглядит заметно мощнее, чем «Гамбург». При этом у гостей не самая надeжная оборона, и хозяева могут зацепиться за гол. Однако вряд ли этого хватит для набора очков – атакующий потенциал дортмундцев существенно выше. Исходя из текущей формы и статистики, логичной выглядит ставка на результативную победу фаворита.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Боруссии Д» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.25
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.65

1.65
Победа «Боруссии Д» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Боруссия Д Гамбург
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 