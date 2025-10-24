Введите ваш ник на сайте
«Челси» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 1.75

24 октября 2025 10:17
Челси - Сандерленд
25 окт. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа Челси с форой (-1)
Сделать ставку

25 октября на «Стэмфорд Бридж» состоится матч 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Челси» примет «Сандерленд». Оба клуба начали сезон уверенно, однако в этом матче ожидается борьба противоположных стилей – агрессивный и атакующий «Челси» против сбалансированного и осторожного «Сандерленда».

«Челси»

Команда Почеттино набирает обороты и постепенно выходит на стабильный уровень. После 8 туров «Челси» занимает 5-е место с 14 очками, демонстрируя яркую и результативную игру. Победа над «Ноттингемом» (3:0) и разгром «Аякса» (5:1) в Лиге чемпионов говорят о хорошем тонусе и уверенности в своих силах.В последних пяти матчах команда забила 12 мячей и пропустила 5, а серия из четырeх побед подряд делает «синих» одними из самых опасных в атаке. Энцо Фернандес, оформивший 5 голов, уверенно ведeт команду в центре поля. При этом «Челси» сохраняет высокую плотность в обороне и быстро переходит в атаку, что особенно эффективно на домашнем стадионе.

«Сандерленд»

Клуб из северо-восточной Англии приятно удивил стартом сезона и идeт с тем же количеством очков, что и «Челси». Команда уверенно обыграла «Вулверхэмптон» (2:0) и не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Впрочем, выездные результаты пока нестабильны.В последних пяти матчах «Сандерленд» забил 4 и пропустил 3 мяча, показывая сбалансированный, но не слишком агрессивный футбол. Лучший бомбардир – Вильзон Изидор, забивший 3 гола. Команда играет компактно, с акцентом на контратаки и стандарты, однако в матчах против топ-клубов ей часто не хватает глубины состава.

Факты о командах

«Челси»

  • Победы в 4 последних матчах
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В среднем: 2.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • В 3 из 4 последних матчей выиграл с разницей в 2+ мяча

«Сандерленд»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 0.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 2 победы в 3 последних встречах
  • Лучшая оборона среди команд нижней половины таблицы

Личные встречи
76% (16)
5% (1)
19% (4)
53
Забитых мячей
26
2.52
В среднем за матч
1.24
7:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  7:2
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Челси
5 : 1
21.05.2017
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сандерленд
0 : 1
14.12.2016
Челси
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Сандерленд
3 : 2
07.05.2016
Челси
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
3 : 1
19.12.2015
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Челси
3 : 1
24.05.2015
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Сандерленд
0 : 0
29.11.2014
Челси
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Челси
1 : 2
19.04.2014
Сандерленд
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
Сандерленд
2 : 1
17.12.2013
Челси
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Сандерленд
3 : 4
04.12.2013
Челси
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Челси
2 : 1
07.04.2013
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Сандерленд
1 : 3
08.12.2012
Челси
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Челси
1 : 0
14.01.2012
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Сандерленд
1 : 2
10.09.2011
Челси
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Сандерленд
2 : 4
01.02.2011
Челси
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Челси
0 : 3
14.11.2010
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Челси
7 : 2
16.01.2010
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Сандерленд
1 : 3
18.08.2009
Челси
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Сандерленд
2 : 3
24.05.2009
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
5 : 0
01.11.2008
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Сандерленд
0 : 1
15.03.2008
Челси
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
2 : 0
08.12.2007
Сандерленд
Показать все

Прогноз на матч «Челси» – «Сандерленд»

«Челси» находится на подъeме, стабильно забивает и действует с позиции силы. Команда демонстрирует комбинационную игру и уверенность при владении мячом, что особенно заметно дома. «Сандерленд» силeн в обороне, но в матчах с соперниками уровня лондонцев редко навязывает инициативу.Хозяева, вероятнее всего, с первых минут возьмут мяч под контроль и создадут давление, используя фланговую активность и плотный прессинг. «Сандерленд» может упереться в защите, но против такой атакующей линии шансы на сухой матч минимальны. Ожидается победа «Челси» при умеренной результативности.

Рекомендованные ставки

  • Победа Челси с форой (-1) – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.90

1.75
Победа Челси с форой (-1)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Сандерленд Челси
