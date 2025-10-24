25 октября на «Стэмфорд Бридж» состоится матч 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Челси» примет «Сандерленд». Оба клуба начали сезон уверенно, однако в этом матче ожидается борьба противоположных стилей – агрессивный и атакующий «Челси» против сбалансированного и осторожного «Сандерленда».

«Челси»

Команда Почеттино набирает обороты и постепенно выходит на стабильный уровень. После 8 туров «Челси» занимает 5-е место с 14 очками, демонстрируя яркую и результативную игру. Победа над «Ноттингемом» (3:0) и разгром «Аякса» (5:1) в Лиге чемпионов говорят о хорошем тонусе и уверенности в своих силах.В последних пяти матчах команда забила 12 мячей и пропустила 5, а серия из четырeх побед подряд делает «синих» одними из самых опасных в атаке. Энцо Фернандес, оформивший 5 голов, уверенно ведeт команду в центре поля. При этом «Челси» сохраняет высокую плотность в обороне и быстро переходит в атаку, что особенно эффективно на домашнем стадионе.

«Сандерленд»

Клуб из северо-восточной Англии приятно удивил стартом сезона и идeт с тем же количеством очков, что и «Челси». Команда уверенно обыграла «Вулверхэмптон» (2:0) и не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Впрочем, выездные результаты пока нестабильны.В последних пяти матчах «Сандерленд» забил 4 и пропустил 3 мяча, показывая сбалансированный, но не слишком агрессивный футбол. Лучший бомбардир – Вильзон Изидор, забивший 3 гола. Команда играет компактно, с акцентом на контратаки и стандарты, однако в матчах против топ-клубов ей часто не хватает глубины состава.

Факты о командах

«Челси»

Победы в 4 последних матчах

Забивает в 11 матчах подряд

В среднем: 2.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

В 3 из 4 последних матчей выиграл с разницей в 2+ мяча

«Сандерленд»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 0.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

2 победы в 3 последних встречах

Лучшая оборона среди команд нижней половины таблицы

Прогноз на матч «Челси» – «Сандерленд»

«Челси» находится на подъeме, стабильно забивает и действует с позиции силы. Команда демонстрирует комбинационную игру и уверенность при владении мячом, что особенно заметно дома. «Сандерленд» силeн в обороне, но в матчах с соперниками уровня лондонцев редко навязывает инициативу.Хозяева, вероятнее всего, с первых минут возьмут мяч под контроль и создадут давление, используя фланговую активность и плотный прессинг. «Сандерленд» может упереться в защите, но против такой атакующей линии шансы на сухой матч минимальны. Ожидается победа «Челси» при умеренной результативности.

Рекомендованные ставки