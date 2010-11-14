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АПЛ 2026/2027
Челси - Сандерленд
Челси - Сандерленд: обзор матча 14 ноября 2010
Челси
14.11.2010, воскресенье, 19:10
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Сандерленд
45'
Н. Онуоха
52'
А. Гьян
87'
Д. Уэлбек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Сандерленд
+3
Замена
К. Риверос
️️️️
Л. Каттермол
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Д. Уэлбек
ГОЛ! 0:3!
Д. Уэлбек
Замена
С. Мальбранк
️️️️
А. Гьян
Травма
А. Гьян
Замена
Г. Какута
️️️️
Ю. Жирков
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Рамирес
Желтая карточка
Т. Брамбл
Замена
С. Калу
️️️️
Ф. Малуда
ГОЛ! 0:2!
А. Гьян
ГОЛ! 0:1!
Н. Онуоха
Желтая карточка
Б. Иванович
Желтая карточка
М. Тернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
18
Юрий Жирков
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
39
Николя Анелька
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
27
Филлип Бардсли
ЛЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
15
Киран Ричардсон
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
4-3-2-1
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
19
Феррейра
3
Босингва
7
Рамирес
18
Жирков
12
Оби Микел
13
Малуда
39
Анелька
11
Дрогба
4-4-2
1
Гордон
5
Онуоха
19
Брамбл
6
Тернер
27
Бардсли
14
Хендерсон
6
Каттермол
7
Зенден
15
Ричардсон
18
Уэлбек
3
Гьян
18
Жирков
5
Какута
5
Какута
18
Жирков
7
Рамирес
16
МакИкран
16
МакИкран
7
Рамирес
13
Малуда
8
Калу
8
Калу
13
Малуда
18
Уэлбек
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
18
Уэлбек
6
Каттермол
16
Риверос
16
Риверос
6
Каттермол
3
Гьян
10
Мальбранк
10
Мальбранк
3
Гьян
Остались в запасе
Челси
Сандерленд
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
22
Симон Миньоле
ВР
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Челси - Сандерленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:45 (прямая)
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