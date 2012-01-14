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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Сандерленд
Челси - Сандерленд: обзор матча 14 января 2012
Челси
14.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
13'
Ф. Лэмпард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Сандерленд
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Х. Мата
Замена
К. Уикхэм
️️️️
К. Ричардсон
Замена
М. Эссьен
️️️️
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Замена
К. Гарднер
️️️️
Д. Воган
Желтая карточка
Ф. Торрес
Желтая карточка
Л. Каттермол
Замена
М. Тернер
️️️️
М. Килгаллон
Травма
М. Килгаллон
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Ф. Торрес
13'
Желтая карточка
Д. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ОП
21
Ориоль Ромеу
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Рамирес
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЛП
6
Ли Каттермол
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
29
Стефан Сессеньон
АП
7
Себастьян Ларссон
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
4
Луис
3
Босингва
14
Мейрелеш
21
Ромеу
8
Лэмпард
64
Мата
7
Рамирес
9
Торрес
4-4-1-1
22
Миньоле
27
Бардсли
6
Килгаллон
16
О'Ши
15
Ричардсон
7
Ларссон
6
Каттермол
8
Воган
16
МакКлин
29
Сессеньон
32
Бендтнер
8
Лэмпард
2
Эссьен
2
Эссьен
8
Лэмпард
64
Мата
13
Малуда
13
Малуда
64
Мата
6
Килгаллон
6
Тернер
6
Тернер
6
Килгаллон
8
Воган
8
Гарднер
8
Гарднер
8
Воган
15
Ричардсон
13
Уикхэм
13
Уикхэм
15
Ричардсон
Остались в запасе
Челси
Сандерленд
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
27
Кирен Вествуд
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Челси - Сандерленд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:55 (суббота, 14 января)
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