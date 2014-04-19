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Челси - Сандерленд
Челси - Сандерленд: обзор матча 19 апреля 2014
Челси
19.04.2014, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Сандерленд
12'
С. Это'О
17'
К. Уикхэм
80'
Ф. Борини (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Сандерленд
90'
+3
Замена
О. Челустка
️️️️
С. Ларссон
Желтая карточка
Ф. Торрес
90'
+2
80'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Борини
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Это'О
73'
71'
Желтая карточка
У. Браун
66'
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
К. Уикхэм
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Салах
66'
65'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
А. Джонсон
Замена
Д. Ба
️️️️
Оскар
58'
55'
Желтая карточка
Л. Каттермол
17'
ГОЛ! 1:1!
К. Уикхэм
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
Пас отдал
Виллиан
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Рамирес
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ПЗ
11
Адам Джонсон
ЛП
6
Ли Каттермол
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Фабио Борини
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Сандерленд
19
Оскар Устари
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
30
Начо Скокко
ПВ
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-2-3-1
32
Шварцер
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
3
Аспиликуэта
7
Рамирес
18
Матич
10
Виллиан
8
Оскар
10
Салах
9
Это'О
4-1-4-1
1
Манноне
2
Вергини
30
Браун
16
О'Ши
3
Алонсо
6
Каттермол
16
Борини
4
Коулбэк
7
Ларссон
11
Джонсон
13
Уикхэм
10
Салах
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Салах
9
Это'О
9
Торрес
9
Торрес
9
Это'О
8
Оскар
19
Ба
19
Ба
8
Оскар
7
Ларссон
33
Челустка
33
Челустка
7
Ларссон
11
Джонсон
15
Джаккерини
15
Джаккерини
11
Джонсон
13
Уикхэм
17
Алтидор
17
Алтидор
13
Уикхэм
Остались в запасе
Челси
Сандерленд
40
Энрике Илариу
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
19
Оскар Устари
ВР
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
30
Начо Скокко
ПВ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
30
Начо Скокко
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Челси - Сандерленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 19:55 (прямая)
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