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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Челси
Сандерленд - Челси: обзор матча 01 февраля 2011
Сандерленд
01.02.2011, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 4
Завершен
Челси
3'
Ф. Бардсли
27'
К. Ричардсон
15'
Ф. Лэмпард (П)
23'
С. Калу
60'
Д. Терри
90+3'
Н. Анелька
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Челси
+3
ГОЛ! 2:4!
Н. Анелька
Пас отдал
Ф. Малуда
+1
Замена
П. Феррейра
️️️️
Ж. Босингва
Замена
Д. Кук
️️️️
Н. Онуоха
Желтая карточка
Б. Иванович
Желтая карточка
К. Ричардсон
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
С. Мальбранк
Замена
Ф. Малуда
️️️️
С. Калу
Замена
Рамирес
️️️️
Д. Оби Микел
ГОЛ! 2:3!
Д. Терри
Желтая карточка
Д. Дрогба
ГОЛ! 2:2!
К. Ричардсон
ГОЛ! 1:2!
С. Калу
Пас отдал
Н. Анелька
15'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Лэмпард
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бардсли
Пас отдал
С. Мальбранк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
21
Джордан Кук
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
7
Рамирес
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
3-2-3-1
1
Гордон
35
Фердинанд
19
Брамбл
5
Онуоха
15
Ричардсон
27
Бардсли
14
Хендерсон
29
Сессеньон
10
Мальбранк
3
Гьян
4-1-2-3
1
Чех
3
Босингва
26
Терри
20
Иванович
3
Коул
2
Эссьен
12
Оби Микел
8
Лэмпард
11
Дрогба
8
Калу
39
Анелька
5
Онуоха
21
Кук
21
Кук
5
Онуоха
10
Мальбранк
4
Коулбэк
4
Коулбэк
10
Мальбранк
3
Босингва
19
Феррейра
19
Феррейра
3
Босингва
12
Оби Микел
7
Рамирес
7
Рамирес
12
Оби Микел
8
Калу
13
Малуда
13
Малуда
8
Калу
Остались в запасе
Сандерленд
Челси
22
Симон Миньоле
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Сандерленд - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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