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Челси - Сандерленд
Челси - Сандерленд: обзор матча 19 декабря 2015
Челси
19.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Сандерленд
5'
Б. Иванович
12'
Педро
50'
Оскар (П)
53'
Ф. Борини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Сандерленд
89'
Желтая карточка
Д. О'Ши
Желтая карточка
Н. Матич
87'
Замена
Рамирес
️️️️
Оскар
82'
78'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Д. Уотмор
Замена
Л. Реми
️️️️
Д. Коста
75'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
С. Фабрегас
70'
60'
Желтая карточка
Д. Родуэлл
53'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Борини
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Оскар
50'
49'
Желтая карточка
К. Пантилимон
46'
Замена
Ф. Борини
️️️️
О. Тойвонен
22'
Замена
А. Джонсон
️️️️
С. Коатес
ГОЛ! 2:0!
Педро
12'
ГОЛ! 1:0!
Б. Иванович
Пас отдал
Виллиан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Билли Джонс
ПЗ
11
Ола Тойвонен
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
6
Джек Родуэлл
ЦП
20
Данкан Уотмор
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
26
Терри
4
Зума
20
Иванович
3
Аспиликуэта
18
Матич
4
Фабрегас
8
Оскар
10
Виллиан
9
Педро
19
Коста
3-3-3-1
25
Пантилимон
4
Кабуль
4
Коатес
16
О'Ши
2
Джонс
6
М'Вила
15
ван Анхолт
20
Уотмор
6
Родуэлл
11
Тойвонен
9
Дефо
4
Фабрегас
12
Оби Микел
12
Оби Микел
4
Фабрегас
8
Оскар
7
Рамирес
7
Рамирес
8
Оскар
19
Коста
14
Реми
14
Реми
19
Коста
4
Коатес
11
Джонсон
11
Джонсон
4
Коатес
20
Уотмор
12
Грэм
12
Грэм
20
Уотмор
11
Тойвонен
16
Борини
16
Борини
11
Тойвонен
Остались в запасе
Челси
Сандерленд
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Гус Хиддинк
1
Вито Манноне
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Челси - Сандерленд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол (в записи, 22:20)
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