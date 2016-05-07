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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Челси
Сандерленд - Челси: обзор матча 07 мая 2016
Сандерленд
07.05.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 2
Завершен
Челси
41'
В. Хазри
67'
Ф. Борини
70'
Д. Дефо
14'
Д. Коста
45'
Н. Матич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Челси
90'
Вторая желтая
Д. Терри
Желтая карточка
С. Ларссон
88'
Желтая карточка
Ю. Кабуль
87'
87'
Желтая карточка
Д. Терри
83'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Д. Оби Микел
80'
Замена
Оскар
️️️️
Виллиан
Замена
С. Ларссон
️️️️
Л. Каттермол
71'
Желтая карточка
Д. Дефо
70'
ГОЛ! 3:2!
Д. Дефо
70'
68'
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
Б. Иванович
ГОЛ! 2:2!
Ф. Борини
Пас отдал
П. ван Анхолт
67'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Я. Кирхгофф
64'
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Л. Коне
55'
Желтая карточка
Л. Каттермол
52'
45'
ГОЛ! 1:2!
Н. Матич
Пас отдал
С. Аспиликуэта
ГОЛ! 1:1!
В. Хазри
41'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
1'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Ли Каттермол
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
12
Джон Оби Микел
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Оскар
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
12
Пато
ЦФ
3-3-1-3
1
Манноне
5
Коне
27
Кирхгофф
4
Кабуль
15
ван Анхолт
6
М'Вила
2
Йедлин
6
Каттермол
16
Борини
10
Хазри
9
Дефо
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
18
Матич
12
Оби Микел
4
Фабрегас
10
Виллиан
10
Азар
19
Коста
5
Коне
16
О'Ши
16
О'Ши
5
Коне
6
Каттермол
7
Ларссон
7
Ларссон
6
Каттермол
27
Кирхгофф
20
Уотмор
20
Уотмор
27
Кирхгофф
20
Иванович
21
Баба
21
Баба
20
Иванович
10
Виллиан
8
Оскар
8
Оскар
10
Виллиан
12
Оби Микел
11
Траоре
11
Траоре
12
Оби Микел
Остались в запасе
Сандерленд
Челси
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Сандерленд - Челси
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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