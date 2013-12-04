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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Челси
Сандерленд - Челси: обзор матча 04 декабря 2013
Сандерленд
04.12.2013, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
3 : 4
Завершен
Челси
14'
Ж. Алтидор
50'
Д. О'Ши
86'
Ф. Бардсли
17'
Ф. Лэмпард
36'
Э. Азар
62'
Э. Азар
84'
Ф. Бардсли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Челси
Желтая карточка
Ж. Алтидор
90'
+5
90'
Желтая карточка
Виллиан
90'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Виллиан
ГОЛ! 3:4!
Ф. Бардсли
86'
84'
ГОЛ в свои ворота! 2:4!
Ф. Бардсли
81'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Х. Мата
Замена
С. Флетчер
️️️️
К. Гарднер
80'
Замена
А. Джонсон
️️️️
Э. Джаккерини
65'
65'
Замена
Д. Ба
️️️️
Ф. Торрес
62'
Желтая карточка
Э. Азар
62'
ГОЛ! 2:3!
Э. Азар
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Замена
С. Ларссон
️️️️
Д. Коулбэк
57'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
51'
ГОЛ! 2:2!
Д. О'Ши
50'
48'
Желтая карточка
Рамирес
Желтая карточка
Ф. Бардсли
45'
+1
36'
ГОЛ! 1:2!
Э. Азар
17'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Э. Азар
ГОЛ! 1:0!
Ж. Алтидор
Пас отдал
Д. Коулбэк
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Челси
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Рамирес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
19
Демба Ба
ЦФ
3-5-2
1
Манноне
30
Браун
16
О'Ши
27
Бардсли
3
Доссена
15
Джаккерини
4
Коулбэк
40
Ки Сун-Юн
8
Гарднер
16
Борини
17
Алтидор
4-2-3-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
26
Терри
20
Иванович
24
Кэхилл
8
Лэмпард
7
Рамирес
10
Виллиан
64
Мата
10
Азар
9
Торрес
4
Коулбэк
7
Ларссон
7
Ларссон
4
Коулбэк
15
Джаккерини
11
Джонсон
11
Джонсон
15
Джаккерини
8
Гарднер
26
Флетчер
26
Флетчер
8
Гарднер
10
Виллиан
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Виллиан
64
Мата
12
Оби Микел
12
Оби Микел
64
Мата
9
Торрес
19
Ба
19
Ба
9
Торрес
Остались в запасе
Сандерленд
Челси
1
Джордан Пикфорд
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сандерленд - Челси
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
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