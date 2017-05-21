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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Сандерленд
Челси - Сандерленд: обзор матча 21 мая 2017
Челси
21.05.2017, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
5 : 1
Завершен
Сандерленд
8'
Виллиан
61'
Э. Азар
77'
Педро
90'
М. Батшуайи
3'
Х. Манкильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Сандерленд
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Д. Коста
90'
ГОЛ! 4:1!
М. Батшуайи
90'
88'
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Л. Каттермол
ГОЛ! 3:1!
Педро
77'
Замена
Педро
️️️️
Э. Азар
71'
62'
Замена
Л. Гуч
️️️️
А. Янузай
ГОЛ! 2:1!
Э. Азар
61'
48'
Желтая карточка
Б. Джонс
Желтая карточка
Д. Коста
38'
Замена
Г. Кэхилл
️️️️
Д. Терри
28'
ГОЛ! 1:1!
Виллиан
8'
3'
ГОЛ! 0:1!
Х. Манкильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
6
Ли Каттермол
АП
22
Хавьер Манкильо
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
18
Неманья Матич
ОП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Алонсо
4
Луис
26
Терри
3
Аспиликуэта
91
Канте
4
Фабрегас
11
Мозес
10
Азар
10
Виллиан
19
Коста
4-3-2-1
1
Пикфорд
2
Джонс
15
Лескотт
16
О'Ши
16
Овьедо
22
Манкильо
6
Родуэлл
7
Ларссон
24
Янузай
6
Каттермол
16
Борини
26
Терри
24
Кэхилл
24
Кэхилл
26
Терри
10
Азар
9
Педро
9
Педро
10
Азар
19
Коста
44
Батшуайи
44
Батшуайи
19
Коста
6
Каттермол
24
Гибсон
24
Гибсон
6
Каттермол
24
Янузай
7
Гуч
7
Гуч
24
Янузай
Остались в запасе
Челси
Сандерленд
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Вито Манноне
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Челси - Сандерленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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