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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сандерленд - Челси
Сандерленд - Челси: обзор матча 17 декабря 2013
Сандерленд
17.12.2013, вторник, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Челси
88'
Ф. Борини
118'
К. Сун-Юн
46'
Ф. Лэмпард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Сандерленд - Челси
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
Э. Джаккерини
120'
Желтая карточка
К. Сун-Юн
119'
ГОЛ! 2:1!
К. Сун-Юн
Пас отдал
Ф. Борини
118'
112'
Желтая карточка
М. Эссьен
ГОЛ! 1:1!
Ф. Борини
88'
83'
Замена
Э. Азар
️️️️
А. Шюррле
Замена
Ф. Борини
️️️️
А. Джонсон
75'
73'
Замена
Д. Ба
️️️️
С. Это'О
71'
Замена
М. Эссьен
️️️️
С. Аспиликуэта
71'
Травма
С. Аспиликуэта
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
К. Гарднер
62'
46'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
А. Доссена
28'
25'
Желтая карточка
Д. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Андреа Доссена
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЛП
8
Крейг Гарднер
ОП
6
Ли Каттермол
ОП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Андре Шюррле
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
12
Джон Оби Микел
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сандерленд
0
Джоэл Диксон
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
88
Кабрал
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
16
Фабио Борини
ЦФ
Челси
31
Джамал Блэкмэн
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Оскар
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
4-2-3-1
1
Манноне
3
Доссена
30
Браун
16
О'Ши
33
Челустка
8
Гарднер
6
Каттермол
15
Джаккерини
7
Ларссон
11
Джонсон
17
Алтидор
4-2-3-1
32
Шварцер
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
3
Коул
8
Лэмпард
12
Оби Микел
10
Виллиан
7
Де Брюйне
20
Шюррле
9
Это'О
15
Джаккерини
27
Бардсли
27
Бардсли
15
Джаккерини
8
Гарднер
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
8
Гарднер
11
Джонсон
16
Борини
16
Борини
11
Джонсон
3
Аспиликуэта
2
Эссьен
2
Эссьен
3
Аспиликуэта
20
Шюррле
10
Азар
10
Азар
20
Шюррле
9
Это'О
19
Ба
19
Ба
9
Это'О
Остались в запасе
Сандерленд
Челси
0
Джоэл Диксон
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Густаво Пойет
31
Джамал Блэкмэн
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
0
Джоэл Диксон
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сандерленд - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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