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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Челси
Сандерленд - Челси: обзор матча 24 мая 2009
Сандерленд
24.05.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 3
Завершен
Челси
53'
К. Ричардсон
90'
К. Джонс
47'
Н. Анелька
74'
С. Калу
86'
Э. Коул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Челси
ГОЛ! 2:3!
К. Джонс
Замена
Д. Мерфи
️️️️
К. Ричардсон
ГОЛ! 1:3!
Э. Коул
Замена
М. Мансьенн
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
Д. Хили
️️️️
С. Мальбранк
ГОЛ! 1:2!
С. Калу
Замена
С. Калу
️️️️
М. Эссьен
Замена
Э. Рид
️️️️
Т. Тайнио
ГОЛ! 1:1!
К. Ричардсон
ГОЛ! 0:1!
Н. Анелька
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Желтая карточка
Э. Коул
Замена
М. Баллак
️️️️
Ж. Беллетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Теему Тайнио
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Сандерленд
25
Ник Колган
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
7
Карлос Эдвардс
ЦП
15
Дэвид Хили
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
3-2-4-1
13
Фулоп
4
Коллинс
35
Фердинанд
0
Дэвенпорт
15
Ричардсон
27
Бардсли
7
Лидбиттер
4
Уайтхэд
10
Тайнио
10
Мальбранк
9
Джонс
3-3-1-1-2
1
Чех
0
Беллетти
26
Терри
20
Иванович
3
Босингва
2
Эссьен
3
Коул
12
Оби Микел
13
Малуда
39
Анелька
11
Дрогба
10
Мальбранк
15
Хили
15
Хили
10
Мальбранк
10
Тайнио
11
Рид
11
Рид
10
Тайнио
15
Ричардсон
9
Мерфи
9
Мерфи
15
Ричардсон
12
Оби Микел
28
Мансьенн
28
Мансьенн
12
Оби Микел
0
Беллетти
13
Баллак
13
Баллак
0
Беллетти
2
Эссьен
8
Калу
8
Калу
2
Эссьен
Остались в запасе
Сандерленд
Челси
25
Ник Колган
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
7
Карлос Эдвардс
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
40
Энрике Илариу
ВР
17
Мирослав Стох
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
25
Ник Колган
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
7
Карлос Эдвардс
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
17
Мирослав Стох
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Сандерленд - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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