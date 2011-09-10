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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Челси
Сандерленд - Челси: обзор матча 10 сентября 2011
Сандерленд
10.09.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Челси
90+1'
Ч. Донь-Вон
18'
Д. Терри
50'
Д. Старридж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Челси
+2
Желтая карточка
Ж. Босингва
ГОЛ! 1:2!
Ч. Донь-Вон
Пас отдал
Н. Бендтнер
+1
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
С. Сессеньон
Замена
О. Ромеу
️️️️
Н. Анелька
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Х. Мата
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Л. Каттермол
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Ф. Бардсли
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Д. Старридж
ГОЛ! 0:2!
Д. Старридж
Пас отдал
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Д. Коулбэк
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Терри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЛВ
6
Ли Каттермол
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
АП
7
Себастьян Ларссон
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Фрэнк Лэмпард
АП
15
Даниэль Старридж
ПВ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-2-3-1
22
Миньоле
15
Ричардсон
19
Брамбл
30
Браун
27
Бардсли
6
Каттермол
8
Гарднер
4
Коулбэк
29
Сессеньон
7
Ларссон
32
Бендтнер
4-2-3-1
1
Чех
3
Босингва
26
Терри
20
Иванович
3
Коул
7
Рамирес
14
Мейрелеш
15
Старридж
8
Лэмпард
64
Мата
39
Анелька
27
Бардсли
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
27
Бардсли
29
Сессеньон
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
29
Сессеньон
6
Каттермол
13
Уикхэм
13
Уикхэм
6
Каттермол
39
Анелька
21
Ромеу
21
Ромеу
39
Анелька
15
Старридж
13
Малуда
13
Малуда
15
Старридж
64
Мата
9
Торрес
9
Торрес
64
Мата
Остались в запасе
Сандерленд
Челси
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
40
Энрике Илариу
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Сандерленд - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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