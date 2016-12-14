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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Челси
Сандерленд - Челси: обзор матча 14 декабря 2016
Сандерленд
14.12.2016, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Челси
40'
С. Фабрегас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Челси
90'
+3
Замена
Б. Иванович
️️️️
В. Мозес
90'
+2
Желтая карточка
В. Мозес
89'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Виллиан
Замена
В. Хазри
️️️️
Ф. Борини
82'
76'
Замена
Н. Матич
️️️️
Педро
Желтая карточка
Ф. Борини
72'
Замена
Д. Лав
️️️️
Б. Джонс
59'
Замена
С. Ларссон
️️️️
Я. Кирхгофф
57'
56'
Желтая карточка
Педро
Желтая карточка
Д. О'Ши
45'
+2
Желтая карточка
Д. Дефо
43'
40'
ГОЛ! 0:1!
С. Фабрегас
Пас отдал
Виллиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
18
Неманья Матич
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Пикфорд
27
Кирхгофф
5
Коне
3
Джилободжи
15
ван Анхолт
64
Денайе
2
Джонс
24
Янузай
9
Дефо
16
Борини
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
3
Алонсо
91
Канте
11
Мозес
4
Фабрегас
9
Педро
10
Виллиан
19
Коста
2
Джонс
22
Лав
22
Лав
2
Джонс
27
Кирхгофф
7
Ларссон
7
Ларссон
27
Кирхгофф
16
Борини
10
Хазри
10
Хазри
16
Борини
10
Виллиан
15
Чалоба
15
Чалоба
10
Виллиан
11
Мозес
20
Иванович
20
Иванович
11
Мозес
9
Педро
18
Матич
18
Матич
9
Педро
Остались в запасе
Сандерленд
Челси
1
Вито Манноне
ВР
10
Джордж Хонимэн
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
10
Джордж Хонимэн
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Сандерленд - Челси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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