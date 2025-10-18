Введите ваш ник на сайте
«Дженоа» – «Парма»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.55

18 октября 2025 12:41
Дженоа - Парма
19 окт. 2025, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 7 тур
1.55
Тотал меньше 2.5 голов
19 октября на «Луиджи Феррарис» в Генуе состоится матч 7 тура итальянской Серии А, где «Дженоа» примет «Парму». Обе команды находятся в нижней части таблицы и остро нуждаются в очках. Матч обещает быть напряжeнным, с активной борьбой за инициативу и высокой мотивацией хозяев поля.

«Дженоа»

«Дженоа» подходит к матчу после трeх поражений подряд в Серии А, что отражает сложный старт сезона. Команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру и забивает 1.20, демонстрируя нестабильность в обороне и скромную результативность. Главный бомбардир Джефф Эхатор забил 2 гола в 7 матчах, но коллективная атака пока не способна стабильно преодолевать оборону соперников. Хозяева будут стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками и проявят активность на домашнем поле.

«Парма»

Гости после поражения 0:1 от «Лечче» имеют 5 очков и занимают 14 место. В последних матчах команда забивает в среднем 0.80 гола за игру и пропускает 1.20, демонстрируя трудности в атаке и нестабильность в обороне. Лучший бомбардир Матео Пеллегрино забил 5 голов в 8 матчах. «Парма» не выигрывает в 5 последних выездных матчах, что снижает шансы на успех в Генуе.

Факты о командах

«Дженоа»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • Забивает в последних 5 матчах в среднем 1.20
  • Высокая мотивация дома после серии неудач

«Парма»

  • Не выигрывает в 5 последних выездных матчах
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 0.80 гола
  • Пропускает в последних 5 матчах в среднем 1.20
  • Основной бомбардир забивает регулярно, но команда нестабильна

Личные встречи
41% (9)
27% (6)
32% (7)
28
Забитых мячей
31
1.27
В среднем за матч
1.41
3:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1 : 0
12.01.2025
Парма
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
0 : 1
04.11.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1 : 2
19.03.2021
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
1 : 2
30.11.2020
Парма
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1 : 4
23.06.2020
Парма
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
5 : 1
20.10.2019
Дженоа
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
1 : 0
09.03.2019
Дженоа
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 3
07.10.2018
Парма
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2 : 0
15.04.2015
Парма
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
1 : 2
05.10.2014
Дженоа
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1 : 1
23.03.2014
Дженоа
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
1 : 0
30.10.2013
Парма
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
0 : 0
10.02.2013
Дженоа
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
1 : 1
26.09.2012
Парма
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2 : 2
25.02.2012
Парма
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
3 : 1
02.10.2011
Дженоа
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
3 : 1
30.01.2011
Парма
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 1
19.09.2010
Дженоа
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
2 : 3
18.04.2010
Дженоа
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
2 : 2
06.12.2009
Парма
Италия. Серия А, 36 тур
Парма
1 : 0
04.05.2008
Дженоа
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
1 : 0
22.12.2007
Парма
Прогноз на матч «Дженоа» – «Парма»

«Дженоа» выглядит фаворитом в домашних условиях: команда мотивирована после серии поражений и стабильно забивает дома. «Парма» испытывает трудности в атаке на выезде и пропускает в каждом втором матче. Ожидается, что «Дженоа» добьется победы, но матч будет с ограниченным числом голов из-за осторожной игры гостей.

Рекомендованные ставки

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.55

1.55
Тотал меньше 2.5 голов
Автор: Мещеряков Денис
