19 октября на «Луиджи Феррарис» в Генуе состоится матч 7 тура итальянской Серии А, где «Дженоа» примет «Парму». Обе команды находятся в нижней части таблицы и остро нуждаются в очках. Матч обещает быть напряжeнным, с активной борьбой за инициативу и высокой мотивацией хозяев поля.

«Дженоа»

«Дженоа» подходит к матчу после трeх поражений подряд в Серии А, что отражает сложный старт сезона. Команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру и забивает 1.20, демонстрируя нестабильность в обороне и скромную результативность. Главный бомбардир Джефф Эхатор забил 2 гола в 7 матчах, но коллективная атака пока не способна стабильно преодолевать оборону соперников. Хозяева будут стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками и проявят активность на домашнем поле.

«Парма»

Гости после поражения 0:1 от «Лечче» имеют 5 очков и занимают 14 место. В последних матчах команда забивает в среднем 0.80 гола за игру и пропускает 1.20, демонстрируя трудности в атаке и нестабильность в обороне. Лучший бомбардир Матео Пеллегрино забил 5 голов в 8 матчах. «Парма» не выигрывает в 5 последних выездных матчах, что снижает шансы на успех в Генуе.

Факты о командах

«Дженоа»

Проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Забивает в последних 5 матчах в среднем 1.20

Высокая мотивация дома после серии неудач

«Парма»

Не выигрывает в 5 последних выездных матчах

В последних 5 матчах забивает в среднем 0.80 гола

Пропускает в последних 5 матчах в среднем 1.20

Основной бомбардир забивает регулярно, но команда нестабильна

Прогноз на матч «Дженоа» – «Парма»

«Дженоа» выглядит фаворитом в домашних условиях: команда мотивирована после серии поражений и стабильно забивает дома. «Парма» испытывает трудности в атаке на выезде и пропускает в каждом втором матче. Ожидается, что «Дженоа» добьется победы, но матч будет с ограниченным числом голов из-за осторожной игры гостей.

Рекомендованные ставки

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.55