4 октября на «Ак Барс Арене» состоится матч 11-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Рубин» примет «Крылья Советов». Оба клуба находятся в середине таблицы и постараются закрепиться в первой десятке, но делают это разными путями – хозяева полагаются на плотную оборону, а гости – на активную атаку.

«Рубин»

Команда из Казани после 10 туров располагается на 9-м месте с 15 очками. Главный ударный форвард – Мирлинд Даку, на счету которого уже 9 голов в 13 матчах сезона. Однако в последних встречах «Рубин» испытывает сложности в атаке: всего 3 забитых мяча за пять игр. В то же время оборонительная линия работает стабильно – команда пропустила лишь 4 раза за этот же отрезок. На домашнем поле казанцы чувствуют себя уверенно: «Рубин» не проиграл в 9 из 10 последних матчей Премьер-лиги в Казани, что делает «Ак Барс Арену» их серьезным козырем.

«Крылья Советов»

Самарский клуб после 10 туров занимает 10-е место с 12 очками. Команда не отличается стабильностью: за последние пять игр она пропустила 10 голов, но при этом сумела забить 9. Лидером атаки выступает Вадим Раков, оформивший 5 мячей в 8 матчах. «Крылья» демонстрируют агрессивный стиль и забивают в 6 матчах подряд, но оборонительные проблемы мешают набирать больше очков. Особенно остро стоит вопрос надежности в концовках встреч: команда регулярно пропускает в последних турах, что лишает ее шансов на победу.

Факты о командах

«Рубин»

9-е место, 15 очков

Не проигрывает дома в 9 из 10 последних матчей

В среднем: 0.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Даку – 9 голов в сезоне

«Крылья Советов»

10-е место, 12 очков

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем: 1.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Раков – 5 голов в сезоне

Прогноз на матч «Рубин» – «Крылья Советов»

Матч ожидается напряженным: «Рубин» постарается навязать осторожный футбол и сыграть на прочной обороне, в то время как «Крылья» сделают ставку на быстрые атаки. Вероятнее всего, хозяева будут действовать прагматично, ограничивая активность соперника и полагаясь на индивидуальное мастерство Даки. «Крылья Советов» могут создать моменты за счет скорости, но их слабая оборона вряд ли позволит сохранить ворота сухими. В этой встрече стоит ожидать минимум одного гола от казанцев и осторожного обмена атаками.

Рекомендации для прогноза