«Рубин» – «Крылья Советов»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.75

03 октября 2025 8:02
Рубин - Крылья Советов
04 окт. 2025, суббота 15:15 | Россия. Премьер-лига, 11 тур
1.75
Победа «Рубина»
4 октября на «Ак Барс Арене» состоится матч 11-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Рубин» примет «Крылья Советов». Оба клуба находятся в середине таблицы и постараются закрепиться в первой десятке, но делают это разными путями – хозяева полагаются на плотную оборону, а гости – на активную атаку.

«Рубин»

Команда из Казани после 10 туров располагается на 9-м месте с 15 очками. Главный ударный форвард – Мирлинд Даку, на счету которого уже 9 голов в 13 матчах сезона. Однако в последних встречах «Рубин» испытывает сложности в атаке: всего 3 забитых мяча за пять игр. В то же время оборонительная линия работает стабильно – команда пропустила лишь 4 раза за этот же отрезок. На домашнем поле казанцы чувствуют себя уверенно: «Рубин» не проиграл в 9 из 10 последних матчей Премьер-лиги в Казани, что делает «Ак Барс Арену» их серьезным козырем.

«Крылья Советов»

Самарский клуб после 10 туров занимает 10-е место с 12 очками. Команда не отличается стабильностью: за последние пять игр она пропустила 10 голов, но при этом сумела забить 9. Лидером атаки выступает Вадим Раков, оформивший 5 мячей в 8 матчах. «Крылья» демонстрируют агрессивный стиль и забивают в 6 матчах подряд, но оборонительные проблемы мешают набирать больше очков. Особенно остро стоит вопрос надежности в концовках встреч: команда регулярно пропускает в последних турах, что лишает ее шансов на победу.

Факты о командах

«Рубин»

  • 9-е место, 15 очков
  • Не проигрывает дома в 9 из 10 последних матчей
  • В среднем: 0.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Даку – 9 голов в сезоне

«Крылья Советов»

  • 10-е место, 12 очков
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Раков – 5 голов в сезоне

Личные встречи
45% (18)
30% (12)
25% (10)
59
Забитых мячей
38
1.48
В среднем за матч
0.95
5:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Рубин
2 : 0
04.10.2025
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
1 : 1
05.04.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
0 : 2
13.09.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Крылья Советов
2 : 0
14.04.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
2 : 1
18.08.2023
Крылья Советов
Товарищеские матчи,
Рубин
5 : 0
14.02.2022
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Крылья Советов
2 : 0
11.12.2021
Рубин
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Рубин
1 : 1
15.08.2021
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
0 : 1
08.03.2020
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Крылья Советов
0 : 0
04.11.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
1 : 0
12.04.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Рубин
2 : 1
01.10.2018
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Рубин
1 : 2
25.10.2017
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Крылья Советов
0 : 0
23.04.2017
Рубин
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
3 : 0
15.10.2016
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
1 : 1
15.05.2016
Рубин
Товарищеские матчи,
Крылья Советов
0 : 0
27.02.2016
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
2 : 0
08.11.2015
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Крылья Советов
0 : 4
10.05.2014
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.08.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Крылья Советов
3 : 1
19.05.2013
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Рубин
2 : 0
11.11.2012
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Рубин
1 : 0
28.08.2011
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
2 : 2
01.05.2011
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Крылья Советов
0 : 2
29.10.2010
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Рубин
3 : 0
09.07.2010
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
4 : 1
30.10.2009
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
1 : 2
11.07.2009
Рубин
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Рубин
3 : 0
25.10.2008
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Крылья Советов
2 : 2
05.07.2008
Рубин
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Крылья Советов
3 : 0
21.10.2007
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
16.06.2007
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Рубин
2 : 1
28.08.2006
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
0 : 0
27.03.2006
Рубин
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
2 : 1
23.10.2005
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Крылья Советов
2 : 2
18.06.2005
Рубин
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Крылья Советов
2 : 1
02.10.2004
Рубин
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
1 : 3
10.04.2004
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
3 : 1
18.10.2003
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Крылья Советов
0 : 0
06.04.2003
Рубин
Показать все

Прогноз на матч «Рубин» – «Крылья Советов»

Матч ожидается напряженным: «Рубин» постарается навязать осторожный футбол и сыграть на прочной обороне, в то время как «Крылья» сделают ставку на быстрые атаки. Вероятнее всего, хозяева будут действовать прагматично, ограничивая активность соперника и полагаясь на индивидуальное мастерство Даки. «Крылья Советов» могут создать моменты за счет скорости, но их слабая оборона вряд ли позволит сохранить ворота сухими. В этой встрече стоит ожидать минимум одного гола от казанцев и осторожного обмена атаками.

Рекомендации для прогноза

  • Победа «Рубина» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Рубина» больше 1 – коэффициент 1.85

1.75
Победа «Рубина»
Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Рубин
