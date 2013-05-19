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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Рубин
Крылья Советов - Рубин: обзор матча 19 мая 2013
Крылья Советов
19.05.2013, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Рубин
11'
Кабайеро
50'
И. Максимов
90+3'
И. Максимов (П)
72'
В. Дядюн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Рубин
ГОЛ с пенальти! 3:1!
И. Максимов
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
С. Навас
Желтая карточка
П. Немов
86'
Желтая карточка
Б. Телес
85'
84'
Желтая карточка
Г. Карадениз
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Е. Баляйкин
79'
Желтая карточка
Горо
75'
72'
ГОЛ! 2:1!
В. Дядюн
Замена
А. Елисеев
️️️️
И. Цаллагов
68'
67'
Замена
В. Дядюн
️️️️
Р. Еременко
62'
Замена
А. Касаев
️️️️
А. Рязанцев
Замена
А. Делькин
️️️️
Кабайеро
54'
ГОЛ! 2:0!
И. Максимов
50'
42'
Желтая карточка
И. Маркано
Желтая карточка
Е. Баляйкин
34'
ГОЛ! 1:0!
Кабайеро
Пас отдал
Б. Ангбва
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
2
Горо
ЛП
5
Петр Немов
ОП
78
Илья Максимов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Крылья Советов
78
Александр Макаров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-3-2-1
16
Веремко
6
Телес
25
Амисулашвили
0
Таранов
4
Ангбва
5
Немов
78
Максимов
15
Цаллагов
2
Горо
32
Баляйкин
9
Кабайеро
4-2-2-1-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
5
Маркано
14
Ансальди
6
М'Вила
10
Натхо
26
Еременко
7
Рязанцев
61
Карадениз
23
Рондон
15
Цаллагов
4
Елисеев
4
Елисеев
15
Цаллагов
32
Баляйкин
84
Воробьев
84
Воробьев
32
Баляйкин
9
Кабайеро
90
Делькин
90
Делькин
9
Кабайеро
7
Рязанцев
11
Касаев
11
Касаев
7
Рязанцев
26
Еременко
17
Дядюн
17
Дядюн
26
Еременко
Остались в запасе
Крылья Советов
Рубин
78
Александр Макаров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
80
Алиреза Хагиги
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Крылья Советов - Рубин
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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