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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Крылья Советов
Рубин - Крылья Советов: обзор матча 15 августа 2021
Рубин
15.08.2021, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
63'
Х. Ин Бом
59'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Крылья Советов
Желтая карточка
Х. Ин Бом
90'
+1
90'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
Р. Ежов
86'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
М. Витюгов
85'
Замена
Г. Онугха
️️️️
И. Сергеев
Желтая карточка
С. Бегич
78'
Желтая карточка
О. Абильдгор
78'
74'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Зиньковский
Замена
И. Игнатьев
️️️️
И. Самошников
73'
73'
Замена
В. Сарвели
️️️️
М. Глушенков
63'
Желтая карточка
И. Ломаев
ГОЛ! 1:1!
Х. Ин Бом
63'
59'
ГОЛ! 0:1!
И. Сергеев
Пас отдал
А. Зиньковский
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
С. Хакшабанович
56'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
С. Бакаев
49'
Желтая карточка
И. Самошников
40'
Замена
Д. Йевтич
️️️️
О. Шатов
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
66
Никита Янович
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
32
Мицуки Сайто
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
7
Герман Онугха
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
4-1-2-3
99
Дюпин
71
Самошников
2
Бегич
22
Уремович
31
Зотов
28
Абильдгор
16
Ин Бом
27
Шатов
29
Хакшабанович
77
Костюков
17
Бакаев
4-1-1-2-2
1
Ломаев
2
Зеффан
23
Чернов
3
Солдатенков
4
Горшков
8
Витюгов
21
Иванисеня
29
Ежов
77
Зиньковский
10
Глушенков
33
Сергеев
17
Бакаев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
17
Бакаев
27
Шатов
7
Йевтич
7
Йевтич
27
Шатов
29
Хакшабанович
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
29
Хакшабанович
71
Самошников
18
Игнатьев
18
Игнатьев
71
Самошников
29
Ежов
70
Кабутов
70
Кабутов
29
Ежов
8
Витюгов
25
Пруцев
25
Пруцев
8
Витюгов
77
Зиньковский
9
Пиняев
9
Пиняев
77
Зиньковский
33
Сергеев
7
Онугха
7
Онугха
33
Сергеев
10
Глушенков
9
Сарвели
9
Сарвели
10
Глушенков
Остались в запасе
Рубин
Крылья Советов
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
66
Никита Янович
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
32
Мицуки Сайто
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
66
Никита Янович
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
32
Мицуки Сайто
АП
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Рубин - Крылья Советов
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Константин Шаламберидзе
Александр Кудрявцев
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Владимир Сельдяков
Делегат:
Александр Сафонов
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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