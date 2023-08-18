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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Крылья Советов
Рубин - Крылья Советов: обзор матча 18 августа 2023
Рубин
18.08.2023, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
11'
А. Грицаенко
41'
А. Мартынович
15'
Б. Гарре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Крылья Советов
89'
Вторая желтая
Г. Бейл
Желтая карточка
М. Даку
78'
73'
Замена
Е. Карпицкий
️️️️
В. Хубулов
73'
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
В. Шитов
Замена
М. Уридия
️️️️
Д. Кузнецов
70'
67'
Желтая карточка
Г. Бейл
58'
Замена
М. Витюгов
️️️️
С. Бабкин
57'
Желтая карточка
Н. Салтыков
Замена
У. Рахмоналиев
️️️️
М. Апшацев
52'
Травма
М. Апшацев
51'
46'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Б. Гарре
45'
+8
Травма
Б. Гарре
ГОЛ! 2:1!
А. Мартынович
41'
Пенальти не реализован!
М. Даку
41'
15'
ГОЛ! 1:1!
Б. Гарре
Пас отдал
А. Солдатенков
ГОЛ! 1:0!
А. Грицаенко
Пас отдал
Д. Кабутов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
11
Александр Ломовицкий
ЛАЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПАЗ
6
Угочукву Иву
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
АП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛП
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Владимир Хубулов
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
7
Бенхамин Гарре
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
66
Никита Янович
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
3-3-2-1-1
99
Дюпин
14
Мартынович
27
Грицаенко
5
Вуячич
11
Ломовицкий
6
Иву
70
Кабутов
21
Зотов
6
Апшацев
44
Кузнецов
19
Даку
3-1-4-1-1
1
Ломаев
23
Бейл
3
Солдатенков
4
Евгеньев
22
Костанца
7
Гарре
8
Хубулов
6
Бабкин
14
Салтыков
15
Рассказов
73
Шитов
6
Апшацев
7
Рахмоналиев
7
Рахмоналиев
6
Апшацев
44
Кузнецов
25
Уридия
25
Уридия
44
Кузнецов
7
Гарре
4
Горшков
4
Горшков
7
Гарре
6
Бабкин
8
Витюгов
8
Витюгов
6
Бабкин
73
Шитов
21
Иванисеня
21
Иванисеня
73
Шитов
8
Хубулов
21
Карпицкий
21
Карпицкий
8
Хубулов
Остались в запасе
Рубин
Крылья Советов
98
Артем Исмагилов
ВР
66
Никита Янович
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
66
Никита Янович
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Рубин - Крылья Советов
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Варанцо Петросян
Илья Елеференко
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Николай Волошин
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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