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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Крылья Советов
Рубин - Крылья Советов: обзор матча 13 сентября 2024
Рубин
13.09.2024, пятница, 20:15
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Крылья Советов
37'
Б. Гарре (П)
42'
И. Олейников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Крылья Советов
86'
Замена
И. Дмитриев
️️️️
Б. Гарре
Замена
В. Ходжа
️️️️
А. Зотов
84'
77'
Замена
Ф. Орозко
️️️️
А. Ежов
77'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
И. Олейников
Замена
О. Иванов
️️️️
Н. Чумич
69'
67'
Желтая карточка
Ф. Костанца
58'
Замена
М. Витюгов
️️️️
С. Бабкин
52'
Желтая карточка
К. Печенин
46'
Замена
И. Ломаев
️️️️
С. Песьяков
Замена
М. Чуни
️️️️
И. Рожков
46'
Замена
К. Нижегородов
️️️️
Р. Ашурматов
46'
46'
Травма
С. Песьяков
42'
ГОЛ! 0:2!
И. Олейников
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Гарре
Желтая карточка
Р. Ашурматов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
3-3-2-1-1
38
Ставер
27
Грицаенко
2
Тесленко
5
Ашурматов
71
Рожков
6
Иву
70
Кабутов
23
Вада
21
Зотов
27
Чумич
19
Даку
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Бейл
95
Гапонов
4
Евгеньев
2
Печенин
22
Костанца
6
Бабкин
58
Ежов
7
Гарре
19
Олейников
33
Сергеев
5
Ашурматов
4
Нижегородов
4
Нижегородов
5
Ашурматов
21
Зотов
22
Ходжа
22
Ходжа
21
Зотов
27
Чумич
19
Иванов
19
Иванов
27
Чумич
71
Рожков
90
Чуни
90
Чуни
71
Рожков
30
Песьяков
1
Ломаев
1
Ломаев
30
Песьяков
6
Бабкин
8
Витюгов
8
Витюгов
6
Бабкин
58
Ежов
19
Орозко
19
Орозко
58
Ежов
7
Гарре
27
Дмитриев
27
Дмитриев
7
Гарре
19
Олейников
10
Цыпченко
10
Цыпченко
19
Олейников
Остались в запасе
Рубин
Крылья Советов
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
23
Руслан Безруков
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Богдан Овсянников
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
23
Руслан Безруков
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Рубин - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Александр Богданов
Дополнительные помощники:
VAР – Виталий Мешков; АVAR – Вера Опейкина
Резервный судья:
Николай Волошин
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Титов, Коптев)
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