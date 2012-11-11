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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Крылья Советов
Рубин - Крылья Советов: обзор матча 11 ноября 2012
Рубин
11.11.2012, воскресенье, 15:45
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
6'
Р. Шаронов
84'
Б. Натхо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Крылья Советов
Вторая желтая
О. Кузьмин
90'
+5
Желтая карточка
О. Кузьмин
89'
Замена
С. Давыдов
️️️️
В. Калешин
89'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Натхо
84'
83'
Желтая карточка
А. Концедалов
Желтая карточка
Б. Натхо
81'
Замена
Р. Еременко
️️️️
А. Касаев
73'
70'
Желтая карточка
С. Корниленко
Замена
Г. Карадениз
️️️️
В. Дядюн
66'
Желтая карточка
Р. Шаронов
52'
49'
Желтая карточка
И. Таранов
43'
Желтая карточка
Кабайеро
ГОЛ! 1:0!
Р. Шаронов
Пас отдал
Б. Натхо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
23
Олег Кузьмин
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
0
Иван Таранов
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
25
Алексей Концедалов
ЦП
9
Кабайеро
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
10
Себайос
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
4-1-3-2
1
Рыжиков
14
Ансальди
16
Боккетти
76
Шаронов
17
Калешин
6
Орбаис
11
Касаев
10
Натхо
23
Кузьмин
23
Рондон
17
Дядюн
4-1-3-1-1
16
Веремко
0
Таранов
13
Верховцов
24
Епуряну
6
Телес
15
Цаллагов
6
Свежов
25
Концедалов
32
Баляйкин
9
Кабайеро
12
Корниленко
17
Дядюн
61
Карадениз
61
Карадениз
17
Дядюн
11
Касаев
26
Еременко
26
Еременко
11
Касаев
17
Калешин
10
Давыдов
10
Давыдов
17
Калешин
Остались в запасе
Рубин
Крылья Советов
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
22
Карлос Эдуардо
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
10
Себайос
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
22
Карлос Эдуардо
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
10
Себайос
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Рубин - Крылья Советов
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Михаил Еровенко (Краснодар)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:30 (прямая)
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