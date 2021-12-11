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Крылья Советов - Рубин
Крылья Советов - Рубин: обзор матча 11 декабря 2021
Крылья Советов
11.12.2021, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Рубин
62'
И. Сергеев
85'
С. Пиняев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Рубин
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Иванисеня
90'
+1
Замена
Д. Якуба
️️️️
Р. Ежов
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
С. Пиняев
Пас отдал
И. Сергеев
85'
83'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
Ф. Уремович
Замена
Н. Чернов
️️️️
Ю. Горшков
82'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Зиньковский
79'
Замена
М. Глушенков
️️️️
В. Сарвели
79'
ГОЛ! 1:0!
И. Сергеев
Пас отдал
Р. Ежов
62'
56'
Желтая карточка
А. Зуев
46'
Замена
Д. Деспотович
️️️️
Г. Онугха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
10
Андерс Дрейер
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
66
Никита Янович
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Степан Суриков
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
4-2-2-2
1
Ломаев
4
Горшков
2
Бегич
3
Солдатенков
23
Бейл
25
Пруцев
21
Иванисеня
77
Зиньковский
29
Ежов
33
Сергеев
9
Сарвели
3-1-3-3
99
Дюпин
31
Зотов
22
Уремович
3
Тальби
28
Абильдгор
17
Бакаев
29
Хакшабанович
7
Кварацхелия
7
Онугха
10
Дрейер
17
Зуев
4
Горшков
23
Чернов
23
Чернов
4
Горшков
21
Иванисеня
8
Витюгов
8
Витюгов
21
Иванисеня
29
Ежов
8
Якуба
8
Якуба
29
Ежов
77
Зиньковский
9
Пиняев
9
Пиняев
77
Зиньковский
9
Сарвели
10
Глушенков
10
Глушенков
9
Сарвели
22
Уремович
38
Мусаев
38
Мусаев
22
Уремович
7
Онугха
21
Деспотович
21
Деспотович
7
Онугха
Остались в запасе
Крылья Советов
Рубин
9
Данил Липовой
ЛВ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
66
Никита Янович
ВР
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Степан Суриков
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Остались в запасе
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
66
Никита Янович
ВР
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Степан Суриков
ОП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Крылья Советов - Рубин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Андрей Болотенков
Дополнительные помощники:
VAR - Иван Сиденков AVAR - Денис Березнов
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Гаряфий Жафяров
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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