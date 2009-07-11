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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Рубин
Крылья Советов - Рубин: обзор матча 11 июля 2009
Крылья Советов
11.07.2009, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
33'
Я. Коллер
20'
С. Семак
63'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Рубин
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
А. Горбанец
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Т. Калачев
Замена
Р. Адамов
️️️️
А. Бухаров
Замена
Е. Савин
️️️️
В. Кулик
ГОЛ! 1:2!
А. Бухаров
Пас отдал
К. Нобоа
Желтая карточка
К. Ансальди
Замена
И. Таранов
️️️️
А. Бобер
ГОЛ! 1:1!
Я. Коллер
Пас отдал
А. Белозеров
Травма
А. Бобер
Желтая карточка
Р. Шишкин
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Семак
Пас отдал
Г. Карадениз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
55
Владислав Кулик
ЛП
8
Антон Бобер
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
0
Ян Коллер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
40
МакБет Сибайя
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
0
О Бом Сок
ПЗ
10
Роман Разделкин
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
99
Евгений Савин
ЦФ
Рубин
1
Сергей Козко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
0
Степан Томас
ЦП
21
Роман Адамов
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
4-5-1
31
Лобос
3
Леилтон
63
Белозеров
39
Ярошик
49
Шишкин
55
Кулик
8
Бобер
19
Иванов
20
Аджинджал
2
Калачев
0
Коллер
4-4-1-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
24
Попов
3
Салуквадзе
40
Сибайя
37
Семак
16
Нобоа
61
Карадениз
32
Горбанец
11
Бухаров
8
Бобер
0
Таранов
0
Таранов
8
Бобер
2
Калачев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
2
Калачев
55
Кулик
99
Савин
99
Савин
55
Кулик
32
Горбанец
32
Баляйкин
32
Баляйкин
32
Горбанец
11
Бухаров
21
Адамов
21
Адамов
11
Бухаров
Остались в запасе
Крылья Советов
Рубин
10
Роман Разделкин
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
0
О Бом Сок
ПЗ
2
Денис Ковба
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Сергей Козко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
0
Степан Томас
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
10
Роман Разделкин
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
0
О Бом Сок
ПЗ
2
Денис Ковба
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Козко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
0
Степан Томас
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Крылья Советов - Рубин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Т. Калугин
А. Аверьянов (оба - Москва)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая); "Спорт" 22:55 (в записи)
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