28 сентября на «Олимпийском стадионе» в Риме состоится матч пятого тура итальянской Серии А, где «Рома» примет «Верону». Хозяева уверенно стартовали в чемпионате, занимая место в верхней части таблицы, а гости пока не могут выйти из кризиса и расположились ближе к зоне вылета.

«Рома»

Римский клуб после четырех туров имеет 9 очков и занимает четвертую строчку. В последней игре команда одержала победу в дерби над «Лацио» (1:0), что стало уже третьей викторией в чемпионате. При этом «Рома» демонстрирует надежность в обороне – всего два пропущенных мяча за пять последних встреч. В атаке команда действует прагматично: в среднем один гол за матч, но этого хватает, чтобы добиваться результата. Уэсли Франса – лучший бомбардир коллектива, забивший единственный мяч в нескольких играх.

«Верона»

Команда занимает 15-е место, имея лишь три очка после четырех туров. «Верона» не побеждает в чемпионате уже четыре матча подряд и показывает низкую результативность. В последних пяти встречах коллектив забил всего дважды, а в обороне пропустил шесть голов. Домагой Брадарич остается единственным автором результативного удара в нынешнем сезоне, что подчеркивает проблемы с креативностью впереди. Ничья против «Ювентуса» (1:1) в прошлом туре стала небольшим достижением, но общая форма команды далека от оптимальной.

Факты о командах

«Рома»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 6 из 8 последних игр

Пропускает в среднем 0.40 гола за матч в последних пяти встречах

Забивает в среднем 1.00 гол за игру

«Верона»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Забивает в среднем 0.40 гола за матч в последних пяти встречах

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Лишь 2 забитых мяча за последние пять игр

Прогноз на матч «Рома» – «Верона»

Форма «Ромы» выглядит гораздо убедительнее. Команда действует дисциплинированно в обороне и берет очки за счет минимальных побед. «Верона», напротив, испытывает трудности в атаке и не может стабильно создавать моменты. На фоне уверенной игры хозяев в защите и слабой результативности гостей шансы на успех у «Ромы» значительно выше. Вероятнее всего, матч пройдет под контролем римлян с ограниченным количеством голов.

Рекомендованные ставки