Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Рома» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

27 сентября 2025 9:43
Рома - Верона
28 сент. 2025, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Ромы»
Сделать ставку

28 сентября на «Олимпийском стадионе» в Риме состоится матч пятого тура итальянской Серии А, где «Рома» примет «Верону». Хозяева уверенно стартовали в чемпионате, занимая место в верхней части таблицы, а гости пока не могут выйти из кризиса и расположились ближе к зоне вылета.

«Рома»

Римский клуб после четырех туров имеет 9 очков и занимает четвертую строчку. В последней игре команда одержала победу в дерби над «Лацио» (1:0), что стало уже третьей викторией в чемпионате. При этом «Рома» демонстрирует надежность в обороне – всего два пропущенных мяча за пять последних встреч. В атаке команда действует прагматично: в среднем один гол за матч, но этого хватает, чтобы добиваться результата. Уэсли Франса – лучший бомбардир коллектива, забивший единственный мяч в нескольких играх.

«Верона»

Команда занимает 15-е место, имея лишь три очка после четырех туров. «Верона» не побеждает в чемпионате уже четыре матча подряд и показывает низкую результативность. В последних пяти встречах коллектив забил всего дважды, а в обороне пропустил шесть голов. Домагой Брадарич остается единственным автором результативного удара в нынешнем сезоне, что подчеркивает проблемы с креативностью впереди. Ничья против «Ювентуса» (1:1) в прошлом туре стала небольшим достижением, но общая форма команды далека от оптимальной.

Факты о командах

«Рома»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 6 из 8 последних игр
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за матч в последних пяти встречах
  • Забивает в среднем 1.00 гол за игру

«Верона»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.40 гола за матч в последних пяти встречах
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Лишь 2 забитых мяча за последние пять игр

Личные встречи
60% (12)
20% (4)
20% (4)
37
Забитых мячей
22
1.85
В среднем за матч
1.1
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 0
19.04.2025
Верона
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
3 : 2
03.11.2024
Рома
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
2 : 1
26.08.2023
Рома
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
1 : 0
19.02.2023
Верона
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
1 : 3
31.10.2022
Рома
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
2 : 2
19.02.2022
Верона
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
3 : 2
19.09.2021
Рома
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3 : 1
31.01.2021
Верона
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
3 : 0
19.09.2020
Рома
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2 : 1
15.07.2020
Верона
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1 : 3
01.12.2019
Рома
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
0 : 1
04.02.2018
Рома
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
3 : 0
16.09.2017
Верона
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
1 : 1
17.01.2016
Верона
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1 : 1
22.08.2015
Рома
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1 : 1
22.02.2015
Рома
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 0
27.09.2014
Верона
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1 : 3
26.01.2014
Рома
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
3 : 0
01.09.2013
Верона
Показать все

Прогноз на матч «Рома» – «Верона»

Форма «Ромы» выглядит гораздо убедительнее. Команда действует дисциплинированно в обороне и берет очки за счет минимальных побед. «Верона», напротив, испытывает трудности в атаке и не может стабильно создавать моменты. На фоне уверенной игры хозяев в защите и слабой результативности гостей шансы на успех у «Ромы» значительно выше. Вероятнее всего, матч пройдет под контролем римлян с ограниченным количеством голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ромы» – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.65
Победа «Ромы»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Верона Рома
Другие прогнозы
28.09.2025
13:00
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Окжетпес - Астана
Победа «Астаны»
28.09.2025
13:30
3.15
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло - Удинезе
Победа «Удинезе»
28.09.2025
14:00
2.05
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь - Неман
Обе команды забьют
28.09.2025
14:30
1.80
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА - Балтика
Победа ЦСКА
28.09.2025
15:00
1.93
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано - Севилья
Обе забьют
28.09.2025
15:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Тюмень - Волгарь
Волгарь не проиграет (X2)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 