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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Рома
Верона - Рома: обзор матча 26 августа 2023
Верона
26.08.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Рома
4'
О. Дуда
45+3'
С. Нгонг
56'
У. Ауа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Рома
Замена
Х. Мбула
️️️️
М. Джурич
88'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
М. Фолоруншо
88'
Красная карточка
И. Хин
84'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
О. Дуда
71'
68'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
68'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
П. Дибала
Желтая карточка
П. Давидович
64'
Замена
Д. Фараони
️️️️
Ф. Терраччано
63'
Замена
С. Сердар
️️️️
С. Нгонг
63'
62'
Желтая карточка
У. Ауа
56'
ГОЛ! 2:1!
У. Ауа
Пас отдал
А. Белотти
51'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Н. Залевски
46'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Д. Льоренте
46'
Замена
У. Ауа
️️️️
Л. Паредес
46'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Р. Кристенсен
ГОЛ! 2:0!
С. Нгонг
Пас отдал
О. Дуда
45'
+3
13'
Желтая карточка
П. Дибала
ГОЛ! 1:0!
О. Дуда
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
8
Ондрей Дуда
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
14
Майкл Фолоруншо
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
14
Хоселито
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
7
Никола Патане
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
70
Альфаджо Сиссе
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
3-2-2-2
96
Монтипо
96
Маньяни
27
Давидович
18
Онгла
3
Доиг
42
Терраччано
8
Дуда
16
Нгонг
14
Фолоруншо
11
Джурич
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
6
Смоллинг
23
Манчини
3
Льоренте
5
Кристенсен
5
Паредес
59
Залевски
4
Кристанте
7
Пеллегрини
21
Дибала
11
Белотти
42
Терраччано
19
Фараони
19
Фараони
42
Терраччано
16
Нгонг
8
Сердар
8
Сердар
16
Нгонг
14
Фолоруншо
17
Сапонара
17
Сапонара
14
Фолоруншо
11
Джурич
11
Мбула
11
Мбула
11
Джурич
8
Дуда
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
8
Дуда
5
Кристенсен
37
Спинаццола
37
Спинаццола
5
Кристенсен
59
Залевски
2
Карсдорп
2
Карсдорп
59
Залевски
5
Паредес
10
Ауа
10
Ауа
5
Паредес
3
Льоренте
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
3
Льоренте
21
Дибала
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
21
Дибала
Остались в запасе
Верона
Рома
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
14
Хоселито
ОП
7
Никола Патане
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
14
Хоселито
ОП
7
Никола Патане
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Верона - Рома
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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