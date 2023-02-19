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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Верона
Рома - Верона: обзор матча 19 февраля 2023
Рома
19.02.2023, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Верона
45'
О. Сольбаккен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Верона
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
С. Эль-Шаарави
86'
84'
Замена
О. Абильдгор
️️️️
Д. Доиг
76'
Замена
Я. Каллон
️️️️
С. Нгонг
Замена
Н. Залевски
️️️️
О. Сольбаккен
70'
Замена
З. Челик
️️️️
Р. Карсдорп
70'
59'
Замена
Д. Браф
️️️️
Д. Лазович
59'
Замена
К. Ласанья
️️️️
А. Гайч
46'
Замена
Д. Коппола
️️️️
И. Хин
ГОЛ! 1:0!
О. Сольбаккен
Пас отдал
Л. Спинаццола
45'
43'
Желтая карточка
С. Нгонг
Желтая карточка
К. Смоллинг
38'
28'
Желтая карточка
И. Хин
Замена
А. Белотти
️️️️
Т. Абрахам
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
2
Мади Камара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
90
Симоне Верди
АП
11
Яя Каллон
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
37
Спинаццола
2
Карсдорп
4
Кристанте
8
Бове
8
Эль-Шаарави
9
Сольбаккен
18
Абрахам
3-3-1-2-1
96
Монтипо
96
Маньяни
4
Хин
27
Давидович
23
Депаоли
61
Тамез
3
Доиг
88
Лазович
16
Нгонг
8
Дуда
19
Гайч
9
Сольбаккен
59
Залевски
59
Залевски
9
Сольбаккен
2
Карсдорп
2
Челик
2
Челик
2
Карсдорп
8
Эль-Шаарави
23
Вейналдум
23
Вейналдум
8
Эль-Шаарави
18
Абрахам
11
Белотти
11
Белотти
18
Абрахам
4
Хин
42
Коппола
42
Коппола
4
Хин
3
Доиг
28
Абильдгор
28
Абильдгор
3
Доиг
16
Нгонг
11
Каллон
11
Каллон
16
Нгонг
19
Гайч
15
Ласанья
15
Ласанья
19
Гайч
88
Лазович
24
Браф
24
Браф
88
Лазович
Остались в запасе
Рома
Верона
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
2
Мади Камара
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
2
Мади Камара
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Рома - Верона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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Верона
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