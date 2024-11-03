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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Рома
Верона - Рома: обзор матча 03 ноября 2024
Верона
03.11.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
3 : 2
Завершен
Рома
13'
К. Тенгстедт
34'
Д. Маньяни
88'
А. Харруи
28'
М. Соуле
53'
А. Довбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Рома
Красная карточка
Д. Роша Ливраменто
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
А. Харруи
Пас отдал
Д. Роша Ливраменто
88'
Замена
Д. Фараони
️️️️
Ф. Данильюк
87'
Замена
Д. Силва
️️️️
С. Сердар
87'
81'
Замена
Л. Паредес
️️️️
К. Коне
80'
Желтая карточка
К. Коне
Желтая карточка
Д. Маньяни
80'
Замена
Д. Роша Ливраменто
️️️️
Т. Суслов
77'
74'
Замена
Т. Бальданци
️️️️
А. Довбик
67'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Э. Ле Фе
66'
Замена
П. Дибала
️️️️
М. Соуле
66'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Н. Залевски
Замена
А. Харруи
️️️️
Г. Кастанос
62'
53'
ГОЛ! 2:2!
А. Довбик
Пас отдал
З. Челик
Желтая карточка
Т. Суслов
47'
35'
Желтая карточка
М. Свилар
ГОЛ! 2:1!
Д. Маньяни
Пас отдал
О. Дуда
34'
28'
ГОЛ! 1:1!
М. Соуле
ГОЛ! 1:0!
К. Тенгстедт
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
88
Дарко Лазович
(К)
ЛП
20
Григорис Кастанос
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
10
Томаш Суслов
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
98
Федерико Магро
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
80
Дани Силва
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-3-1-2
96
Монтипо
6
Брадарич
96
Маньяни
42
Коппола
24
Данильюк
88
Лазович
8
Сердар
20
Кастанос
8
Дуда
20
Тенгстедт
10
Суслов
3-2-2-2-1
99
Свилар
17
Анхелиньо
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
59
Залевски
17
Коне
28
Ле Фе
18
Соуле
7
Пеллегрини
9
Довбик
24
Данильюк
19
Фараони
19
Фараони
24
Данильюк
8
Сердар
80
Силва
80
Силва
8
Сердар
20
Кастанос
21
Харруи
21
Харруи
20
Кастанос
10
Суслов
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
10
Суслов
17
Коне
5
Паредес
5
Паредес
17
Коне
28
Ле Фе
4
Кристанте
4
Кристанте
28
Ле Фе
9
Довбик
8
Бальданци
8
Бальданци
9
Довбик
59
Залевски
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
59
Залевски
18
Соуле
21
Дибала
21
Дибала
18
Соуле
Остались в запасе
Верона
Рома
34
Симоне Перилли
ВР
98
Федерико Магро
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
9
Амин Сарр
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
98
Федерико Магро
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
9
Амин Сарр
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Верона - Рома
2
1
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
16
11
Офсайды
1
7
Количество передач
310
603
Сейвы
1
0
Точность передач %
69
83
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.85
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 15 тур
Верона
- : -
06.12.2026
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
2 : 2
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Марченаро
(Генуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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