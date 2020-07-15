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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Верона
Рома - Верона: обзор матча 15 июля 2020
Рома
15.07.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 1
Завершен
Верона
10'
Ж. Верету (П)
45+3'
Э. Джеко
47'
М. Пессина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Верона
Желтая карточка
Г. Вильяр
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
В. Эйссерик
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Р. Ибаньес
90'
+1
Замена
Д. Перотти
️️️️
Г. Мхитарян
88'
83'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
М. Велозу
83'
Замена
М. Степински
️️️️
С. Амрабат
Желтая карточка
Б. Кристанте
79'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
71'
67'
Желтая карточка
М. Пессина
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Б. Перес
66'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Л. Пеллегрини
66'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
А. Диавара
66'
64'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
М. Дзакканьи
Желтая карточка
Д. Манчини
63'
63'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
В. Верре
47'
ГОЛ! 2:1!
М. Пессина
Пас отдал
М. Дзакканьи
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Л. Спинаццола
45'
+3
19'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
М. Кумбула
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Верету
10'
9'
Желтая карточка
М. Велозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Лопес
11
Коларов
23
Манчини
3
Ибаньес
37
Спинаццола
24
Диавара
22
Мхитарян
33
Перес
17
Верету
7
Пеллегрини
10
Джеко
4-4-1-1
16
Сильвестри
19
Фараони
33
Эмпереур
22
Гюнтер
3
Кумбула
44
Велозу
32
Пессина
26
Верре
4
Амрабат
10
Дзакканьи
88
Лазович
33
Перес
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
33
Перес
3
Ибаньес
12
Вильяр
12
Вильяр
3
Ибаньес
24
Диавара
4
Кристанте
4
Кристанте
24
Диавара
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
22
Мхитарян
8
Перотти
8
Перотти
22
Мхитарян
3
Кумбула
32
Димарко
32
Димарко
3
Кумбула
26
Верре
9
Эйссерик
9
Эйссерик
26
Верре
44
Велозу
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
44
Велозу
10
Дзакканьи
10
Сальседо
10
Сальседо
10
Дзакканьи
4
Амрабат
14
Степински
14
Степински
4
Амрабат
Остались в запасе
Рома
Верона
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
45
Мерт Четин
ЦЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Карлес Перес
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
55
Лукас Фелиппе
ЦП
5
Маттео Ловато
ЦЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
16
Фабио Борини
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
45
Мерт Четин
ЦЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Карлес Перес
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
55
Лукас Фелиппе
ЦП
5
Маттео Ловато
ЦЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
16
Фабио Борини
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Рома - Верона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
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