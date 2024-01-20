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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Верона
Рома - Верона: обзор матча 20 января 2024
Рома
20.01.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Верона
19'
Р. Лукаку
25'
Л. Пеллегрини
76'
М. Фолоруншо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Верона
Замена
А. Белотти
️️️️
С. Эль-Шаарави
81'
77'
Замена
Т. Анри
️️️️
М. Джурич
77'
Замена
Х. Мануэль Крус
️️️️
Р. Сапонара
76'
ГОЛ! 2:1!
М. Фолоруншо
Пас отдал
Л. Монтипо
64'
Пенальти не реализован!
М. Джурич
Желтая карточка
Д. Льоренте
57'
57'
Желтая карточка
М. Фолоруншо
Замена
Н. Залевски
️️️️
П. Дибала
57'
52'
Желтая карточка
П. Давидович
46'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Х. Мбула
Желтая карточка
Л. Паредес
41'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
Л. Спинаццола
28'
ГОЛ! 2:0!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
25'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
(К)
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
11
Хорди Мбула
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
22
Lovro Golic
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
37
Nicolò Calabrese
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
8
Шарлис
ОП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Патрисиу
37
Спинаццола
3
Льоренте
4
Хейсен
2
Карсдорп
5
Паредес
8
Бове
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
9
Лукаку
21
Дибала
3-2-3-2
96
Монтипо
27
Давидович
96
Маньяни
32
Кабаль
8
Сердар
14
Фолоруншо
11
Мбула
17
Сапонара
38
Чачуа
10
Суслов
11
Джурич
21
Дибала
59
Залевски
59
Залевски
21
Дибала
37
Спинаццола
5
Кристенсен
5
Кристенсен
37
Спинаццола
8
Эль-Шаарави
11
Белотти
11
Белотти
8
Эль-Шаарави
11
Мбула
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
11
Мбула
17
Сапонара
18
Крус
18
Крус
17
Сапонара
11
Джурич
9
Анри
9
Анри
11
Джурич
Остались в запасе
Рома
Верона
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
22
Lovro Golic
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
34
Симоне Перилли
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
37
Nicolò Calabrese
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
22
Lovro Golic
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
37
Nicolò Calabrese
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Рома - Верона
2
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
14
12
Офсайды
5
1
Количество передач
594
356
Сейвы
2
0
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.17
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Лука Сакки
Стадион:
Олимпико
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