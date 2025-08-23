Введите ваш ник на сайте
«Боруссия М» – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.80

23 августа 2025 8:48
Боруссия М - Гамбург
24 авг. 2025, воскресенье 18:30 | Германия. Бундеслига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе забьют
Сделать ставку

24 августа в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» стартует новый сезон для местной «Боруссии М» и «Гамбурга». Обе команды имеют свои амбиции: хозяева стараются вернуть уверенность после серии неудач в чемпионате, а гости намерены доказать, что способны закрепиться в Бундеслиге после возвращения. Матч обещает быть напряжeнным и результативным, ведь обе стороны склонны к открытой игре.

«Боруссия М»

Менхенгладбахский клуб подходит к сезону с проблемами в стабильности. Команда не побеждает уже 7 матчей подряд в Бундеслиге, и ключевая слабость – оборона, которая пропускает в каждом из последних семи туров. Однако атакующая линия выглядит убедительно: 10 голов за 5 последних игр, то есть в среднем 2 забитых мяча. На предсезонных сборах команда демонстрировала интересный футбол, в том числе победу над «Валенсией» (2:0) и «Нюрнбергом» (2:0).

«Боруссия» активно использует домашний фактор и обычно играет более уверенно при поддержке трибун. Но при нынешней нестабильной обороне ставка делается на атакующую мощь и прессинг.

«Гамбург»

Возвращение в Бундеслигу – шанс для «Гамбурга» доказать, что команда готова бороться на высоком уровне. Подопечные клуба нестабильны в результатах: всего 5 голов за последние 5 матчей при 7 пропущенных. В товарищеских встречах команда выглядела слабо против сильных соперников, проиграв «Мальорке» и «Штурму», но в кубке удалось пройти «Пирмазенс» (2:1).

Проблемы обороны очевидны: в 7 последних играх «Гамбург» неизменно пропускает. При этом команда способна навязать борьбу благодаря организованной средней линии и умению ловить моменты в атаке.

Факты о командах

«Боруссия М»

  • Не выигрывает в 7 матчах подряд в Бундеслиге
  • Пропускает в каждом из 7 последних матчей
  • В среднем: 2.00 забито и 1.40 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 8 матчах подряд

«Гамбург»

  • Пропускает в 7 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито и 1.40 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Победа в кубке над «Пирмазенсом» 2:1
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
39% (9)
26% (6)
35% (8)
33
Забитых мячей
30
1.43
В среднем за матч
1.3
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 34 тур
Гамбург
2 : 1
12.05.2018
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
3 : 1
15.12.2017
Гамбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Гамбург
2 : 1
12.03.2017
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/4 финала
Гамбург
1 : 2
01.03.2017
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия М
0 : 0
15.10.2016
Гамбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Гамбург
3 : 2
14.02.2016
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия М
0 : 3
11.09.2015
Гамбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Гамбург
1 : 1
22.02.2015
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
1 : 0
24.09.2014
Гамбург
Кубок Телеком, Матч за 3-е место
Гамбург
3 : 1
27.07.2014
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия М
3 : 1
30.03.2014
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 2
02.11.2013
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 22 тур
Гамбург
1 : 0
16.02.2013
Боруссия М
Товарищеские матчи,
Боруссия М
2 : 2
09.01.2013
Гамбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
2 : 2
26.09.2012
Гамбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
1 : 1
24.02.2012
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
0 : 1
17.09.2011
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 34 тур
Гамбург
1 : 1
14.05.2011
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
1 : 2
17.12.2010
Гамбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия М
1 : 0
28.03.2010
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
2 : 3
31.10.2009
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
4 : 1
07.03.2009
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
27.09.2008
Боруссия М
Показать все

Прогноз на матч «Боруссия М» – «Гамбург»

Обе команды далеки от идеальной формы в обороне, но регулярно забивают. «Боруссия» имеет более мощный атакующий потенциал и домашнее преимущество, что делает еe фаворитом. Однако «Гамбург» не выглядит безнадeжно и способен огорчить соперника хотя бы одним мячом. Наиболее логичным сценарием видится результативная встреча, где хозяева будут контролировать ход игры, но гости также найдут шанс отличиться.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.80
  • Победа «Боруссии М» – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.80
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Гамбург Боруссия М
  • Читайте нас: 