В рамках первого тура чемпионата Германии состоится противостояние между действующим грандом «Баварией» и нестабильным, но опасным «РБ Лейпциг». Матч пройдeт на «Альянц Арене», где мюнхенцы традиционно сильны. Перед стартом сезона команды активно готовились через серию товарищеских матчей и уже успели провести поединки в Суперкубке и Кубке страны. «Бавария» выглядит более собранной и мощной на старте сезона, тогда как «РБ Лейпциг» продолжает допускать ошибки в обороне даже с менее статусными соперниками.

«Бавария»

Клуб подходит к старту Бундеслиги с серией уверенных выступлений. В последней официальной игре «Бавария» обыграла «Хоффенхайм» 4:0, продлив свою серию без поражений до девяти матчей в рамках чемпионата. Также стоит отметить, что команда стабильно забивает – в 12 последних матчах в Бундеслиге мюнхенцы обязательно поражают ворота соперников. За последние 5 встреч они отличились 10 раз, продемонстрировав хорошую реализацию моментов. При этом команда пропустила 5 голов, то есть в среднем по одному мячу за игру – что говорит о надeжной, пусть и не идеальной обороне.

«РБ Лейпциг»

Команда начала сезон не лучшим образом – поражение от «Штутгарта» (2:3) стало продолжением негативной серии, в рамках которой «РБ Лейпциг» не выигрывает уже пять матчей Бундеслиги. Несмотря на это, в атаке команда сохраняет высокий уровень: 16 голов в пяти матчах говорят о потенциале нападения. В то же время защита выглядит уязвимой – за тот же период пропущено 6 мячей, а в среднем команда допускает 1.2 гола за игру. Кроме того, «РБ Лейпциг» стабильно пропускает в последних трeх матчах, что создаeт риск при игре против атаки «Баварии».

Факты о командах

«Бавария»

Не проигрывает в 9 последних матчах в Бундеслиге

Забивает в 12 матчах подряд в чемпионате

Побеждает в 4 последних матчах

В среднем пропускает 1.00 гола за игру за последние 5 матчей

«РБ Лейпциг»

Не выигрывает в 5 матчах Бундеслиги

Забивает в 7 последних матчах

Пропускает в 3 последних играх

В среднем забивает 3.20 гола и пропускает 1.20 за 5 последних матчей

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы команд и статистики, ожидается результативная встреча. «Бавария» демонстрирует стабильность и сыгранность, особенно в домашних условиях, и вряд ли допустит осечку на старте сезона. В то же время «РБ Лейпциг» имеет ресурсы, чтобы забить даже топ-клубу, несмотря на отсутствие побед в последних турах. Обе команды показывают высокую результативность, но оборонительные ошибки гостей могут стать ключевыми. Ставка на победу «Баварии» при обмене голами выглядит оправданной.

