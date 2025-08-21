Введите ваш ник на сайте
«Бавария» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 22 августа 2025 с коэффициентом 1.77

21 августа 2025 10:44
Бавария - РБ Лейпциг
22 авг. 2025, пятница 21:30 | Германия. Бундеслига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.77
Победа «Баварии» и обе забьют
Сделать ставку

В рамках первого тура чемпионата Германии состоится противостояние между действующим грандом «Баварией» и нестабильным, но опасным «РБ Лейпциг». Матч пройдeт на «Альянц Арене», где мюнхенцы традиционно сильны. Перед стартом сезона команды активно готовились через серию товарищеских матчей и уже успели провести поединки в Суперкубке и Кубке страны. «Бавария» выглядит более собранной и мощной на старте сезона, тогда как «РБ Лейпциг» продолжает допускать ошибки в обороне даже с менее статусными соперниками.

«Бавария»

Клуб подходит к старту Бундеслиги с серией уверенных выступлений. В последней официальной игре «Бавария» обыграла «Хоффенхайм» 4:0, продлив свою серию без поражений до девяти матчей в рамках чемпионата. Также стоит отметить, что команда стабильно забивает – в 12 последних матчах в Бундеслиге мюнхенцы обязательно поражают ворота соперников. За последние 5 встреч они отличились 10 раз, продемонстрировав хорошую реализацию моментов. При этом команда пропустила 5 голов, то есть в среднем по одному мячу за игру – что говорит о надeжной, пусть и не идеальной обороне.

«РБ Лейпциг»

Команда начала сезон не лучшим образом – поражение от «Штутгарта» (2:3) стало продолжением негативной серии, в рамках которой «РБ Лейпциг» не выигрывает уже пять матчей Бундеслиги. Несмотря на это, в атаке команда сохраняет высокий уровень: 16 голов в пяти матчах говорят о потенциале нападения. В то же время защита выглядит уязвимой – за тот же период пропущено 6 мячей, а в среднем команда допускает 1.2 гола за игру. Кроме того, «РБ Лейпциг» стабильно пропускает в последних трeх матчах, что создаeт риск при игре против атаки «Баварии».

Факты о командах

«Бавария»

  • Не проигрывает в 9 последних матчах в Бундеслиге
  • Забивает в 12 матчах подряд в чемпионате
  • Побеждает в 4 последних матчах
  • В среднем пропускает 1.00 гола за игру за последние 5 матчей

«РБ Лейпциг»

  • Не выигрывает в 5 матчах Бундеслиги
  • Забивает в 7 последних матчах
  • Пропускает в 3 последних играх
  • В среднем забивает 3.20 гола и пропускает 1.20 за 5 последних матчей

Личные встречи
50% (11)
36% (8)
14% (3)
47
Забитых мячей
31
2.14
В среднем за матч
1.41
5:4
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:5
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 32 тур
РБ Лейпциг
3 : 3
03.05.2025
Бавария
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бавария
5 : 1
20.12.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
2 : 1
24.02.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 6 тур
РБ Лейпциг
2 : 2
30.09.2023
Бавария
Суперкубок Германии, Финал
Бавария
0 : 3
12.08.2023
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бавария
1 : 3
20.05.2023
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 16 тур
РБ Лейпциг
1 : 1
20.01.2023
Бавария
Суперкубок Германии, Финал
РБ Лейпциг
3 : 5
30.07.2022
Бавария
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
3 : 2
05.02.2022
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 4 тур
РБ Лейпциг
1 : 4
11.09.2021
Бавария
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0 : 1
03.04.2021
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
3 : 3
05.12.2020
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
0 : 0
09.02.2020
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 4 тур
РБ Лейпциг
1 : 1
14.09.2019
Бавария
Германия. Кубок, Финал
Бавария
3 : 0
25.05.2019
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 33 тур
РБ Лейпциг
0 : 0
11.05.2019
Бавария
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
1 : 0
19.12.2018
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
18.03.2018
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
2 : 0
28.10.2017
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
РБ Лейпциг
1 : 1
25.10.2017
Бавария
Германия. Бундеслига, 33 тур
РБ Лейпциг
4 : 5
13.05.2017
Бавария
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
3 : 0
21.12.2016
РБ Лейпциг
Показать все

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы команд и статистики, ожидается результативная встреча. «Бавария» демонстрирует стабильность и сыгранность, особенно в домашних условиях, и вряд ли допустит осечку на старте сезона. В то же время «РБ Лейпциг» имеет ресурсы, чтобы забить даже топ-клубу, несмотря на отсутствие побед в последних турах. Обе команды показывают высокую результативность, но оборонительные ошибки гостей могут стать ключевыми. Ставка на победу «Баварии» при обмене голами выглядит оправданной.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Баварии» и обе забьют – коэффициент 1.77
  • Тотал больше 3.5 – коэффициент 1.92

1.77
Победа «Баварии» и обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Бавария
18+
  Читайте нас: 