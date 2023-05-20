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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - РБ Лейпциг
Бавария - РБ Лейпциг: обзор матча 20 мая 2023
Бавария
20.05.2023, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
25'
С. Гнабри
65'
К. Лаймер
76'
К. Нкунку (П)
86'
Д. Собослаи (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - РБ Лейпциг
87'
Замена
А. Диалло
️️️️
Д. Ольмо
87'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Й. Гвардиол
86'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Собослаи
Замена
Д. Упамекано
️️️️
Ж. Канселу
86'
Замена
С. Мане
️️️️
Н. Мазрауи
86'
Замена
М. Тель
️️️️
К. Коман
77'
76'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Нкунку
69'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
А. Силва
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Л. Горецка
69'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Гнабри
69'
69'
Замена
К. Кампль
️️️️
А. Айдара
68'
Желтая карточка
Й. Гвардиол
65'
ГОЛ! 1:1!
К. Лаймер
46'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
М. Симакан
ГОЛ! 1:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Т. Мюллер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
2
Жоау Канселу
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
7
Серж Гнабри
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ПЗ
20
Дани Ольмо
ЛП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
27
Конрад Лаймер
ПП
19
Андре Силва
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
РБ Лейпциг
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
2
Канселу
4
де Лигт
28
Павар
3
Мазрауи
6
Киммих
21
Коман
27
Горецка
10
Мусиала
7
Гнабри
13
Мюллер
4-3-1-2
28
Бласвих
3
Симакан
24
Гвардиол
4
Орбан
23
Хальстенберг
27
Лаймер
21
Айдара
20
Ольмо
8
Собослаи
28
Нкунку
19
Силва
2
Канселу
2
Упамекано
2
Упамекано
2
Канселу
27
Горецка
8
Гравенберх
8
Гравенберх
27
Горецка
3
Мазрауи
10
Мане
10
Мане
3
Мазрауи
7
Гнабри
10
Сане
10
Сане
7
Гнабри
21
Коман
11
Тель
11
Тель
21
Коман
24
Гвардиол
16
Клостерманн
16
Клостерманн
24
Гвардиол
20
Ольмо
22
Диалло
22
Диалло
20
Ольмо
3
Симакан
39
Хенрикс
39
Хенрикс
3
Симакан
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
19
Силва
10
Форсберг
10
Форсберг
19
Силва
Остались в запасе
Бавария
РБ Лейпциг
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
22
Давид Раум
ЛЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Остались в запасе
22
Давид Раум
ЛЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Бавария - РБ Лейпциг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Альянц Арена
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