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Расписание матчей
Германия. Кубок
РБ Лейпциг - Бавария
РБ Лейпциг - Бавария: обзор матча 25 октября 2017
РБ Лейпциг
25.10.2017, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Бавария
68'
Э. Форсберг (П)
73'
Т. Алькантара
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол РБ Лейпциг - Бавария
95'
Желтая карточка
Т. Алькантара
86'
Желтая карточка
Й. Киммих
73'
ГОЛ! 1:1!
Т. Алькантара
Пас отдал
Д. Боатенг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Форсберг
68'
Вторая желтая
Н. Кейта
53'
Желтая карточка
Н. Кейта
45'
35'
Желтая карточка
А. Видаль
22'
Желтая карточка
Д. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
2
Упамекано
4
Орбан
13
Бернардо
20
Забитцер
44
Кампль
8
Кейта
10
Форсберг
15
Поульсен
97
Огустен
3-1-4-1-1
26
Ульрайх
5
Алаба
15
Хуммельс
17
Боатенг
6
Киммих
8
Толиссо
23
Видаль
10
Роббен
6
Алькантара
21
Коман
9
Левандовски
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бавария
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча РБ Лейпциг - Бавария
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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