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Расписание матчей
Суперкубок Германии
Бавария - РБ Лейпциг
Бавария - РБ Лейпциг: обзор матча 12 августа 2023
Бавария
12.08.2023, суббота, 21:45
Суперкубок Германии, Финал
0 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
3'
Д. Ольмо
44'
Д. Ольмо
68'
Д. Ольмо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бавария - РБ Лейпциг
85'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Б. Хенрикс
78'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Х. Симонс
78'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Д. Ольмо
Замена
Л. Горецка
️️️️
Й. Киммих
78'
71'
Желтая карточка
Д. Ольмо
68'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Ольмо
64'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Л. Опенда
64'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Т. Вернер
Замена
Г. Кейн
️️️️
М. Тель
63'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
Б. Павар
46'
Замена
К. Мин-Джэ
️️️️
М. де Лигт
46'
Замена
К. Коман
️️️️
К. Лаймер
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ольмо
Пас отдал
Т. Вернер
Желтая карточка
Д. Упамекано
34'
Желтая карточка
Б. Павар
14'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ольмо
Пас отдал
Б. Хенрикс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бавария
1
Том Хюлсман
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
45
Александар Павлович
ОП
13
Франс Кретциг
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Ульрайх
19
Дэвис
2
Упамекано
4
де Лигт
28
Павар
6
Киммих
27
Лаймер
10
Сане
10
Мусиала
7
Гнабри
11
Тель
4-2-2-2
28
Бласвих
23
Хенрикс
4
Орбан
3
Симакан
22
Раум
44
Кампль
21
Шлагер
7
Симонс
20
Ольмо
17
Опенда
11
Вернер
4
де Лигт
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
4
де Лигт
28
Павар
3
Мазрауи
3
Мазрауи
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
27
Горецка
6
Киммих
27
Лаймер
21
Коман
21
Коман
27
Лаймер
11
Тель
9
Кейн
9
Кейн
11
Тель
23
Хенрикс
16
Клостерманн
16
Клостерманн
23
Хенрикс
20
Ольмо
14
Карвалью
14
Карвалью
20
Ольмо
7
Симонс
10
Форсберг
10
Форсберг
7
Симонс
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
11
Вернер
30
Шешко
30
Шешко
11
Вернер
Остались в запасе
Бавария
РБ Лейпциг
1
Том Хюлсман
ВР
45
Александар Павлович
ОП
13
Франс Кретциг
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
25
Леопольд Цингерле
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Том Хюлсман
ВР
45
Александар Павлович
ОП
13
Франс Кретциг
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Бавария - РБ Лейпциг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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