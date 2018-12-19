Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - РБ Лейпциг
Бавария - РБ Лейпциг: обзор матча 19 декабря 2018
Бавария
19.12.2018, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
83'
Ф. Рибери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - РБ Лейпциг
Вторая желтая
Р. Саншеш
90'
+2
90'
+1
Красная карточка
Ш. Илсанкер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Р. Саншеш
83'
Желтая карточка
Р. Саншеш
79'
64'
Желтая карточка
К. Лаймер
16'
Желтая карточка
Д. Демме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Эрик Майетчак
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Нойер
5
Алаба
25
Зюле
15
Хуммельс
6
Киммих
27
Горецка
6
Алькантара
21
Коман
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
4-3-1-2
25
Гулачи
2
Упамекано
16
Конате
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
44
Кампль
6
Демме
27
Лаймер
77
Брума
11
Вернер
15
Поульсен
Остались в запасе
Бавария
РБ Лейпциг
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
20
Норди Мукиэле
ПЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Эрик Майетчак
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Эрик Майетчак
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Бавария - РБ Лейпциг
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Новости команд
Все
Бавария
РБ Лейпциг
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:12
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
14:42
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
4
«Бавария» сделала заявление о травме Олисе
10:47
4
Обладатель «Золотого мяча» Кейн выбыл на несколько месяцев
08:16
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
14:42
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
4
«Бавария» сделала заявление о травме Олисе
10:47
4
Обладатель «Золотого мяча» Кейн выбыл на несколько месяцев
08:16
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
00:24
1
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:12
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:12
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+