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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Бавария
РБ Лейпциг - Бавария: обзор матча 11 сентября 2021
РБ Лейпциг
11.09.2021, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 4
Завершен
Бавария
58'
К. Лаймер
12'
Р. Левандовски (П)
47'
Д. Мусиала
54'
Л. Сане
90+2'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Бавария
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Й. Киммих
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
В. Орбан
80'
75'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Б. Павар
75'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Силва
71'
59'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Р. Левандовски
59'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Л. Горецка
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Лаймер
59'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Ольмо
59'
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
Анхелиньо
59'
ГОЛ! 1:3!
К. Лаймер
Пас отдал
К. Кампль
58'
54'
ГОЛ! 0:3!
Л. Сане
Пас отдал
Д. Мусиала
47'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мусиала
Пас отдал
А. Дэвис
45'
+1
Замена
Д. Мусиала
️️️️
С. Гнабри
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-2-2-2
25
Гулачи
17
Анхелиньо
4
Орбан
3
Симакан
20
Мукиэле
44
Кампль
27
Лаймер
20
Ольмо
8
Собослаи
19
Силва
28
Нкунку
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
21
Эрнандес
2
Упамекано
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
10
Сане
13
Мюллер
9
Левандовски
17
Анхелиньо
24
Гвардиол
24
Гвардиол
17
Анхелиньо
4
Орбан
16
Клостерманн
16
Клостерманн
4
Орбан
27
Лаймер
21
Айдара
21
Айдара
27
Лаймер
20
Ольмо
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Ольмо
19
Силва
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Силва
28
Павар
25
Зюле
25
Зюле
28
Павар
13
Мюллер
44
Станишич
44
Станишич
13
Мюллер
27
Горецка
20
Забитцер
20
Забитцер
27
Горецка
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Левандовски
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бавария
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
10
Малик Тилльман
АП
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Остались в запасе
10
Малик Тилльман
АП
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча РБ Лейпциг - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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